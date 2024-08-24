Кесслер
Маккартни Кесслер выиграла свой первый четвертьфинальный матч на уровне WTA. На этой стадии теннисистка из США переиграла 95-ю ракетку планеты Аранту Рус из Нидерланд (6:4, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 25 минут игрового времени.
Кесслер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла три тай-брейка.
По итогам турнира Кесслер поднимется в топ-90 мирового рейтинга. Сейчас американка занимает 98 строчку в рейтинге женской теннисной ассоциациии.
Потапова
Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира в Кливленда, отдав сопернице лишь три гейма. В четвертьфинале российская тенниситка выиграла у соперницы из Румынии Аны Богдан (6:2, 6:1).
Потапова в четвертьфинальной игре один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла шесть тай-брейков.
На соревновниях в Кливленде Анастасия Потапова также выиграла у Клары Таусон из Дании (6:2, 6:2) и Диан Парри из Франции(6:3, 6:2).
Анастасия Потапова занимает 43 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.47.
Прогноз: Ранее теннисистки не встречались, однако на бумаге фаворитом матча считается российская теннисистка. Анастасия Потапова вполне может сыграть успешно и обеспечить себе путёвку в финал турнира в Кливленде.
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Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-3) с коэффициентом 1.88.