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    Потапова обеспечит место в финале турнира в Кливленде?

    Кесслер — Потапова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч, Кливленд, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кесслер — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и американка Маккартни Кесслер встретятся в полуфинале турнира в Кливленде. Матч пройдёт 24 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Потапова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кесслер

    Маккартни Кесслер выиграла свой первый четвертьфинальный матч на уровне WTA. На этой стадии теннисистка из США переиграла 95-ю ракетку планеты Аранту Рус из Нидерланд (6:4, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 25 минут игрового времени.

    Кесслер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла три тай-брейка.

    Прогнозы на теннис

    По итогам турнира Кесслер поднимется в топ-90 мирового рейтинга. Сейчас американка занимает 98 строчку в рейтинге женской теннисной ассоциациии.

    Потапова

    Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира в Кливленда, отдав сопернице лишь три гейма. В четвертьфинале российская тенниситка выиграла у соперницы из Румынии Аны Богдан (6:2, 6:1).

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    • Потапова в четвертьфинальной игре один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла шесть тай-брейков.

    На соревновниях в Кливленде Анастасия Потапова также выиграла у Клары Таусон из Дании (6:2, 6:2) и Диан Парри из Франции(6:3, 6:2).

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    Анастасия Потапова занимает 43 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.47.

    Прогноз: Ранее теннисистки не встречались, однако на бумаге фаворитом матча считается российская теннисистка. Анастасия Потапова вполне может сыграть успешно и обеспечить себе путёвку в финал турнира в Кливленде.

    Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-3) с коэффициентом 1.88.

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    Кесслер — Потапова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч, Кливленд, 24 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Кесслер — Потапова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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