Александр Мюллер (Франция)
Павел Котов
Мюллер
Александр в первом раунде уверенно выиграл у соотечественника Констана Лестьенна — 6:3, 6:2.
Для француза это была первая более чем за пять месяцев победа на харде.
На прошлой неделе Мюллер провалил «челленджер» в Кэри (США), проиграв в первом круге 233-й ракетке мира Тристану Бойеру.
Зато перед этим 27-летний Мюллер выиграл грунтовый «челленджер» в Сан-Марино.
А на харде лучшим результатом Александра в 2024-м пока остается выхол в четвертьфинал январского турнира в новозеландском Окленде.
Котов
Павел тем временем снова отдалился от топ-50. Эту неделю от начал в статусе 63-й ракетки мира.
Но это не так уж и плохо, учитывая его летние результаты. По сути, тут и вспомнить нечего.
После Ролан Гаррос, на котором он прошел два раунда, Котов до сих пор выиграл лишь один матч.
В середине июля он прошел раунд в шведском Бостаде — одержал победу над Кристианом Гарином, после чего проиграл Дуйе Айдуковичу.
В Кицбюэеле и на олимпийском турнире в Париже Котов не смог пройти первый круг, уступив Маттео Берреттини и Стэну Вавринке соответственно. С тех пор он пока не играл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 1.81, победу Котова букмекеры предлагают за 2.00.
Прогноз: Павел в этом году уже встречался с французом — на турнире в Лионе он выиграл у Александра со счетом 7:6, 6:1.
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Однако сейчас невозможно оценить уровень готовности Котова к предстоящему матчу. Поэтому есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.