Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мюллер

Александр в первом раунде уверенно выиграл у соотечественника Констана Лестьенна — 6:3, 6:2.

Для француза это была первая более чем за пять месяцев победа на харде.

На прошлой неделе Мюллер провалил «челленджер» в Кэри (США), проиграв в первом круге 233-й ракетке мира Тристану Бойеру.

Зато перед этим 27-летний Мюллер выиграл грунтовый «челленджер» в Сан-Марино.

Прогнозы на теннис

А на харде лучшим результатом Александра в 2024-м пока остается выхол в четвертьфинал январского турнира в новозеландском Окленде.

Котов

Павел тем временем снова отдалился от топ-50. Эту неделю от начал в статусе 63-й ракетки мира.

Но это не так уж и плохо, учитывая его летние результаты. По сути, тут и вспомнить нечего.

После Ролан Гаррос, на котором он прошел два раунда, Котов до сих пор выиграл лишь один матч.

В середине июля он прошел раунд в шведском Бостаде — одержал победу над Кристианом Гарином, после чего проиграл Дуйе Айдуковичу.

В Кицбюэеле и на олимпийском турнире в Париже Котов не смог пройти первый круг, уступив Маттео Берреттини и Стэну Вавринке соответственно. С тех пор он пока не играл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 1.81, победу Котова букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: Павел в этом году уже встречался с французом — на турнире в Лионе он выиграл у Александра со счетом 7:6, 6:1.

Однако сейчас невозможно оценить уровень готовности Котова к предстоящему матчу. Поэтому есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.