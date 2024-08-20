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    Котов снова выиграет у Мюллера?

    Мюллер — Котов. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 20 Августа 2024 года

    Александр Мюллер (Франция)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Александр Мюллер (Франция) 22:30 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
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    Мюллер

    Александр в первом раунде уверенно выиграл у соотечественника Констана Лестьенна — 6:3, 6:2.

    Для француза это была первая более чем за пять месяцев победа на харде.

    На прошлой неделе Мюллер провалил «челленджер» в Кэри (США), проиграв в первом круге 233-й ракетке мира Тристану Бойеру.

    Зато перед этим 27-летний Мюллер выиграл грунтовый «челленджер» в Сан-Марино.

    Прогнозы на теннис

    А на харде лучшим результатом Александра в 2024-м пока остается выхол в четвертьфинал январского турнира в новозеландском Окленде.

    Котов

    Павел тем временем снова отдалился от топ-50. Эту неделю от начал в статусе 63-й ракетки мира.

    Но это не так уж и плохо, учитывая его летние результаты. По сути, тут и вспомнить нечего.

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    • После Ролан Гаррос, на котором он прошел два раунда, Котов до сих пор выиграл лишь один матч.

    В середине июля он прошел раунд в шведском Бостаде — одержал победу над Кристианом Гарином, после чего проиграл Дуйе Айдуковичу.

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    В Кицбюэеле и на олимпийском турнире в Париже Котов не смог пройти первый круг, уступив Маттео Берреттини и Стэну Вавринке соответственно. С тех пор он пока не играл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 1.81, победу Котова букмекеры предлагают за 2.00.

    Прогноз: Павел в этом году уже встречался с французом — на турнире в Лионе он выиграл у Александра со счетом 7:6, 6:1.

    Однако сейчас невозможно оценить уровень готовности Котова к предстоящему матчу. Поэтому есть смысл сделать ставку на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

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    Мюллер — Котов. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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