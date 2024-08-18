Янник Синнер
Александр Зверев
Синнер
Янник четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала на «Мастерсе». В трех предыдущих случаях в финал он вышел только в Майами, где в итоге взял титул.
В субботу итальянец одержал победу над Андреем Рублевым. Матч, как и ожидалось, получился непростым, соперник по-настоящему дрогнул только в решающем сете — 4:6, 7:5, 6:4.
Синнер взял реванш у Рублева за поражение на недавнем «тысячнике» в Монреале.
Несмотря на результат, нельзя сказать, что на этот раз первая ракетка мира выглядел убедительно.
Похоже, Синнер не лукавит, когда говорит, что по-прежнему не готов на сто процентов. Пока в его игре нет той легкости, которая был в первой половине сезона.
К слову, на текущем турнире Янник провел пока лишь два матча. После победы над Алексом Микельсеном (6:4, 7:5) он должен был встретиться с Джорданом Томпсоном, но австралиец по каким-то причинам не смог выйти на корт.
Зверев
Саша тем временем третий раз в этом году сыграет в полуфинале «Мастерса». Его лучшим результатом на этом уровне в 2024-м пока остается победа в Риме.
В четвертьфинале немецкий теннисист одержал волевую победу над Беном Шелтоном — 3:6, 7:6, 7:5.
Во второй партии Звереву очень помогли ошибки американца на тай-брейке. При этом на своей подаче он отдал сопернику лишь семь очков.
В решающем сете Зверев сделал брейк при счете 5:5. Безусловно, Шелтон не справился с волнением в столь важный момент.
В остальных матчах на этой неделе Саша выиграл у Карена Хачанова и испанца Пабло Каррено-Бусты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.50, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Саша ведет 4-1 в личных встречах с Янниках. В их предыдущем матче немец переиграл итальянца в четвертом круге US Open-2023.
Есть подозрение, что у Синнера снова будут проблемы. Даже Рублев показал, что он сейчас уязвим.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 2.60.