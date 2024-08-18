Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала на «Мастерсе». В трех предыдущих случаях в финал он вышел только в Майами, где в итоге взял титул.

В субботу итальянец одержал победу над Андреем Рублевым. Матч, как и ожидалось, получился непростым, соперник по-настоящему дрогнул только в решающем сете — 4:6, 7:5, 6:4.

Синнер взял реванш у Рублева за поражение на недавнем «тысячнике» в Монреале.

Несмотря на результат, нельзя сказать, что на этот раз первая ракетка мира выглядел убедительно.

Похоже, Синнер не лукавит, когда говорит, что по-прежнему не готов на сто процентов. Пока в его игре нет той легкости, которая был в первой половине сезона.

Прогнозы на теннис

К слову, на текущем турнире Янник провел пока лишь два матча. После победы над Алексом Микельсеном (6:4, 7:5) он должен был встретиться с Джорданом Томпсоном, но австралиец по каким-то причинам не смог выйти на корт.

Зверев

Саша тем временем третий раз в этом году сыграет в полуфинале «Мастерса». Его лучшим результатом на этом уровне в 2024-м пока остается победа в Риме.

В четвертьфинале немецкий теннисист одержал волевую победу над Беном Шелтоном — 3:6, 7:6, 7:5.

Во второй партии Звереву очень помогли ошибки американца на тай-брейке. При этом на своей подаче он отдал сопернику лишь семь очков.

В решающем сете Зверев сделал брейк при счете 5:5. Безусловно, Шелтон не справился с волнением в столь важный момент.

В остальных матчах на этой неделе Саша выиграл у Карена Хачанова и испанца Пабло Каррено-Бусты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.50, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Саша ведет 4-1 в личных встречах с Янниках. В их предыдущем матче немец переиграл итальянца в четвертом круге US Open-2023.

Есть подозрение, что у Синнера снова будут проблемы. Даже Рублев показал, что он сейчас уязвим.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 2.60.