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    Сможет ли Шелтон выиграть у Марожана?

    Шелтон — Марожан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шелтон

    Бен на этой неделе уверенно лидирует по количеству проведенных тай-брейков.

    В первом матче 21-летний теннисист с трудом выиграл у двухметрового гиганта Райли Опелки — 7:6, 7:6. Но также стоит отметить, что он практически не ошибался на подаче.

    Во втором раунде Шелтон одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:7, 7:6, 6:3.

    Во втором сете Шелтон сначала не реализовал три сетбола подряд, а потом отыграл матчбол. В общем, настоящая нервотрепка, после которой американец мощно провел решающую партию.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Бен выиграл на харде больше двух матчей подряд только на одном турнире — в Вашингтоне.

    Марожан

    Фабиан тем временем уже успел преподнести сенсацию. Во втором круге он одержал волевую победу над Григором Димитровым — 4:6, 6:4, 6:3.

    Но здесь важно отметить, что болгарский теннисист, похоже, пока далек от своей оптимальной формы из-за последствий неприятной травмы.

    В общем, Марожан воспользовался проблемами соперника, что тоже нельзя недооценивать.

    В первом матче на этой неделе Марожан выиграл у француза Корентена Муте — 6:4, 7:6.

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    Примечательно, что Фабиан четвертый раз в сезоне выиграл не менее двух матчей подряд на крупном турнире с твердым покрытием. В начале года он дошел до третьего круга на Australian Open, до четвертого раунда в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.45, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: Бен ведет 2-0 в личных встречах с Фабианом. В прошлом году американец выиграл у венгра на харде в Кальяри, а в начале 2024-го — на харде в Окленде.

    Несмотря на это, все равно не уверенности в том, что Шелтон продлит серию побед над Марожаном.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Шелтон — Марожан: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон выиграть у Марожана?
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