Шелтон
Бен на этой неделе уверенно лидирует по количеству проведенных тай-брейков.
В первом матче 21-летний теннисист с трудом выиграл у двухметрового гиганта Райли Опелки — 7:6, 7:6. Но также стоит отметить, что он практически не ошибался на подаче.
Во втором раунде Шелтон одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:7, 7:6, 6:3.
Во втором сете Шелтон сначала не реализовал три сетбола подряд, а потом отыграл матчбол. В общем, настоящая нервотрепка, после которой американец мощно провел решающую партию.
В текущем сезоне Бен выиграл на харде больше двух матчей подряд только на одном турнире — в Вашингтоне.
Марожан
Фабиан тем временем уже успел преподнести сенсацию. Во втором круге он одержал волевую победу над Григором Димитровым — 4:6, 6:4, 6:3.
Но здесь важно отметить, что болгарский теннисист, похоже, пока далек от своей оптимальной формы из-за последствий неприятной травмы.
В общем, Марожан воспользовался проблемами соперника, что тоже нельзя недооценивать.
В первом матче на этой неделе Марожан выиграл у француза Корентена Муте — 6:4, 7:6.
Примечательно, что Фабиан четвертый раз в сезоне выиграл не менее двух матчей подряд на крупном турнире с твердым покрытием. В начале года он дошел до третьего круга на Australian Open, до четвертого раунда в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.45, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: Бен ведет 2-0 в личных встречах с Фабианом. В прошлом году американец выиграл у венгра на харде в Кальяри, а в начале 2024-го — на харде в Окленде.
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Несмотря на это, все равно не уверенности в том, что Шелтон продлит серию побед над Марожаном.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.