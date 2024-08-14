Австралиец Алексей Попырин сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Монфис

Гаэль на прошлой неделе не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале — проиграл австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 3:6, 3:6.

Это, конечно, не тот результат, на который рассчитывал французский теннисист, но очевидно, что ему не очень легко далась очередная смена покрытия.

Этим летом, вопреки ожиданиям, Монфис успешно играл на траве — сначала дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне.

При этом на олимпийском турнире в бывшая шестая ракетка мира уступил в первом круге Лоренцо Музетти со счетом 1:6, 4:6.

Прогнозы на теннис

В первой половине сезона 37-летний Монфис выиграл девять из 15-ти матчей на харде.

Его лучшими результатами на этом покрытии в 2024-м пока остаются полуфинал в Дохе и четвертый круг в Индиан-Уэллс.

Попырин

Алексей — пока что главный герой августа. В начале текущей недели он сенсационно выиграл «тысячник» в Монреале. На данный момент это его крупнейший титул в карьере.

В финале Попырин одержал уверенную победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:2, 6:4.

Перед этим австралийский теннисист выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды, и это не может не впечатлять.

Также стоит обратить внимание на то, что Попырин в этом году выиграл 13 из 17-ти матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.18, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: есть подозрение, что Алексей пока не пришел в себя после головокружительного успеха в Монреале. Этот момент нужно обязательно учитывать в контексте предстоящего матча с Монфисом.

Вполне вероятно, что Попырин даже проиграет. Так часто бывает после очень эмоциональных событий.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.