Гаэль Монфис
Алексей Попырин
Монфис
Гаэль на прошлой неделе не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале — проиграл австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 3:6, 3:6.
Это, конечно, не тот результат, на который рассчитывал французский теннисист, но очевидно, что ему не очень легко далась очередная смена покрытия.
Этим летом, вопреки ожиданиям, Монфис успешно играл на траве — сначала дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне.
При этом на олимпийском турнире в бывшая шестая ракетка мира уступил в первом круге Лоренцо Музетти со счетом 1:6, 4:6.
В первой половине сезона 37-летний Монфис выиграл девять из 15-ти матчей на харде.
Его лучшими результатами на этом покрытии в 2024-м пока остаются полуфинал в Дохе и четвертый круг в Индиан-Уэллс.
Попырин
Алексей — пока что главный герой августа. В начале текущей недели он сенсационно выиграл «тысячник» в Монреале. На данный момент это его крупнейший титул в карьере.
В финале Попырин одержал уверенную победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:2, 6:4.
Перед этим австралийский теннисист выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды, и это не может не впечатлять.
Также стоит обратить внимание на то, что Попырин в этом году выиграл 13 из 17-ти матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.18, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: есть подозрение, что Алексей пока не пришел в себя после головокружительного успеха в Монреале. Этот момент нужно обязательно учитывать в контексте предстоящего матча с Монфисом.
- 2.01Легечка — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.23Музетти — Тиафо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.12Синнер — Микельсен: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Вполне вероятно, что Попырин даже проиграет. Так часто бывает после очень эмоциональных событий.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.