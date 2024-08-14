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    Сможет ли Монфис остановить Попырина?

    Монфис — Попырин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Алексей Попырин
    Австралиец Алексей Попырин сыграет против француза Гаэля Монфиса в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2024 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 21:00 Алексей Попырин

    Алексей Попырин

  • Австралия
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    Монфис

    Гаэль на прошлой неделе не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале — проиграл австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 3:6, 3:6.

    Это, конечно, не тот результат, на который рассчитывал французский теннисист, но очевидно, что ему не очень легко далась очередная смена покрытия.

    Этим летом, вопреки ожиданиям, Монфис успешно играл на траве — сначала дошел до полуфинала на Мальорке, а потом до третьего круга на Уимблдоне.

    При этом на олимпийском турнире в бывшая шестая ракетка мира уступил в первом круге Лоренцо Музетти со счетом 1:6, 4:6.

    Прогнозы на теннис

    В первой половине сезона 37-летний Монфис выиграл девять из 15-ти матчей на харде.

    Его лучшими результатами на этом покрытии в 2024-м пока остаются полуфинал в Дохе и четвертый круг в Индиан-Уэллс.

    Попырин

    Алексей — пока что главный герой августа. В начале текущей недели он сенсационно выиграл «тысячник» в Монреале. На данный момент это его крупнейший титул в карьере.

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    • В финале Попырин одержал уверенную победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:2, 6:4.

    Перед этим австралийский теннисист выиграл у Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды, и это не может не впечатлять.

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    Также стоит обратить внимание на то, что Попырин в этом году выиграл 13 из 17-ти матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 2.18, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: есть подозрение, что Алексей пока не пришел в себя после головокружительного успеха в Монреале. Этот момент нужно обязательно учитывать в контексте предстоящего матча с Монфисом.

    Вполне вероятно, что Попырин даже проиграет. Так часто бывает после очень эмоциональных событий.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Монфис — Попырин: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис остановить Попырина?
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