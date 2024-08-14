Француз Артур Фис сыграет против американца Брэндона Холта в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Холт — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Холт

Брэндон второй раз в сезоне прошел квалификацию на уровне ATP. В феврале он пробился в основную сетку в мексиканском Лос-Кабосе.

Но «Мастерс» в Цинциннати — это, конечно, совершенно другой уровень. В отборе 227-я ракетка мира выиграл у серба Душана Лайовича и соотечественника Закари Свайды. В обоих случаях он был андердогом.

Попадание в основную сетку на «тысячнике» пока что главное достижение Холта в этом году. Все остальные его успехи связаны с «челленджерами».

Прогнозы на теннис

На некоторых ему даже удалось дойти до финала — в январе в Индиан-Уэллс, а в начале июня — в Тайлере.

Холт пока не поднимался в рейтинге выше 180-го места.

Фис

Артур на прошлой неделе стал одним из главных неудачников «Мастерса» в Монреале.

Уже в первом круге Фис проиграл Юго Эмберу со счетом 2:6, 2:6. Больше даже разочаровал не результат, а содержание матча — соперник почти тотально доминировал.

Возможно, это связано с тем, что для Фиса это был первый за четыре с половиной месяца матч на харде.

В первой половине сезона у него было несколько неплохих результатов на твердом покрытии. Прежде всего, это полуфинал в новозеландском Окленде и третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Но все-таки главным достижением 20-летнего Фиса в этом году пока остается победа на грунтовом турнире в Гамбурге, после которой он дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Холта в этом матче можно поставить за 3.96, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: в прошлом году Артур спокойно выиграл у Брэндона в квалификации «тысячника» в Цинциннати — 6:1, 6:1. Вполне вероятно, что приблизительно такой же счет будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-4,5) за 1.94.