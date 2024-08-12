Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Опелка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен по-прежнему находится в топ-15, но, по правде говоря, в последнее время его игра редко соответствует положению в рейтинге.

На минувшей неделе американец прошел всего лишь раунд на «тысячнике» в Монреале.

Сначала он одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом, а потом уступил австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:7).

Правда, в начале августа Шелтон успел дойти до полуфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне. С одной стороны, неплохой результат, но поражение от итальянца Флавио Коболли стало очень неприятным сюрпризом.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне 21-летний Шелтон выиграл на харде 13 матчей из 22-х. Так себе статистика, а тем более с учетом того, что для него это основное покрытие.

Опелка

Райли тем временем получил wild card от организаторов «Мастерса» в Цинциннати.

Это был его единственный шанс попасть в основную сетку. Американец, пропустивший из-за травм почти два года, пока что находится за пределами топ-300.

Но при этом очевидно, что Опелка будет быстро подниматься в рейтинге. Сразу после возвращения в тур он дошел до полуфинала в Ньюпорте, а потом выиграл один матч в Атланте.

На турнире в Вашингтоне двухметровый Райли (рост — 211 см) тоже прошел первый круг, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.51, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.57.

Прогноз: подача Райли может стать большой проблемой абсолютно для любого игрока, но мы все-таки считаем, что Бен кое-как справится с ней и выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.30.