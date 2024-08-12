1-й таймСпартак — АхматОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Ахмат». Онлайн Евгений Донской«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 19:32
    • «Крылья Советов» всухую обыграли «Факел» в матче РПЛ
  • 19:24
    • «Спартак» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:44
    • США выиграли медальный зачет на ОИ-2024, Китай — второй
  • 18:32
    • Женская сборная США по баскетболу выиграла золото на ОИ-2024
  • 08:43
    • Шнайдер взяла верх над Самсоновой в четвертьфинале турнира в Торонто
  • 08:30
    • Рублев победил Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Хватит ли Шелтону двух сетов для победы над Опелкой?

    Шелтон — Опелка. Ставка (к. 2.30) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 12 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Бен Шелтон Прогнозы на Райлли Опелка Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Шелтон — Опелка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Шелтон
    Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Опелка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Мужчины 12 Августа 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Цинциннати. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 17:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
    •

    Шелтон

    Бен по-прежнему находится в топ-15, но, по правде говоря, в последнее время его игра редко соответствует положению в рейтинге.

    На минувшей неделе американец прошел всего лишь раунд на «тысячнике» в Монреале.

    Сначала он одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом, а потом уступил австралийцу Алексею Попырину (4:6, 6:7).

    Правда, в начале августа Шелтон успел дойти до полуфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне. С одной стороны, неплохой результат, но поражение от итальянца Флавио Коболли стало очень неприятным сюрпризом.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне 21-летний Шелтон выиграл на харде 13 матчей из 22-х. Так себе статистика, а тем более с учетом того, что для него это основное покрытие.

    Опелка

    Райли тем временем получил wild card от организаторов «Мастерса» в Цинциннати.

    Это был его единственный шанс попасть в основную сетку. Американец, пропустивший из-за травм почти два года, пока что находится за пределами топ-300.

    Но при этом очевидно, что Опелка будет быстро подниматься в рейтинге. Сразу после возвращения в тур он дошел до полуфинала в Ньюпорте, а потом выиграл один матч в Атланте.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На турнире в Вашингтоне двухметровый Райли (рост — 211 см) тоже прошел первый круг, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.51, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.57.

    Прогноз: подача Райли может стать большой проблемой абсолютно для любого игрока, но мы все-таки считаем, что Бен кое-как справится с ней и выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Наварро — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Попырин — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Корда — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Самсунспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рублев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Шнайдер — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Илбирс — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч АГМК — Навбахор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шелтон — Опелка: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Шелтону двух сетов для победы над Опелкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры