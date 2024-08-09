Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коккинакис — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коккинакис

Танаси с учетом квалификации провел в столице Квебека уже три матча. Похоже, сейчас он в очень хорошей форме.

В отборе австралийский теннисист остановил двух опытных испанцев — Роберто Карбальеса-Баэну и Роберто Баутисту-Агута.

В основной сетке Коккинакис начал с победы над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:3.

В этом матче Коккинакис неплохо играл не только на подаче, но и на приеме — ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта из 11-ти.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Танаси прошел два раунда на недавнем турнире в Вашингтоне. В третьем круге он не смог доиграть из-за повреждения матч против Себастьяна Корды.

Хуркач

Хуберт тем временем возвращается в тур после травмы колена, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

Поляк, похоже, решил взять пример с Новака Джоковича, который уже через месяц после операции на мениске играл на Уимблдоне, а еще через некоторое время поехал на олимпийский турнир и завоевал там золотую медаль.

Даже в случае с Джоковичем было очень стойкое ощущение, что возвращение после такой травмы всего лишь через месяц — это очень большой риск.

Хуркач, кажется, решил, что он разбирается в этих вопросах лучше врачей. Дело в том, что медики не рекомендовали ему играть как минимум в ближайшие пару месяцев.

Есть подозрение, что высоченный поляк явно спешит и действительно очень рискует.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: у Хуберта в прошлом году было сразу три тяжелейших матча против Танаси. При этом в каждом из них был минимум один тай-брейк. По всей видимости, без этого не обойдется и предстоящая встреча, только сейчас поляк вряд ли сможет переиграть австралийского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса за 2.19.