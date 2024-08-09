Коккинакис
Танаси с учетом квалификации провел в столице Квебека уже три матча. Похоже, сейчас он в очень хорошей форме.
В отборе австралийский теннисист остановил двух опытных испанцев — Роберто Карбальеса-Баэну и Роберто Баутисту-Агута.
В основной сетке Коккинакис начал с победы над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:3.
В этом матче Коккинакис неплохо играл не только на подаче, но и на приеме — ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта из 11-ти.
Также стоит отметить, что Танаси прошел два раунда на недавнем турнире в Вашингтоне. В третьем круге он не смог доиграть из-за повреждения матч против Себастьяна Корды.
Хуркач
Хуберт тем временем возвращается в тур после травмы колена, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.
Поляк, похоже, решил взять пример с Новака Джоковича, который уже через месяц после операции на мениске играл на Уимблдоне, а еще через некоторое время поехал на олимпийский турнир и завоевал там золотую медаль.
Даже в случае с Джоковичем было очень стойкое ощущение, что возвращение после такой травмы всего лишь через месяц — это очень большой риск.
Хуркач, кажется, решил, что он разбирается в этих вопросах лучше врачей. Дело в том, что медики не рекомендовали ему играть как минимум в ближайшие пару месяцев.
Есть подозрение, что высоченный поляк явно спешит и действительно очень рискует.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: у Хуберта в прошлом году было сразу три тяжелейших матча против Танаси. При этом в каждом из них был минимум один тай-брейк. По всей видимости, без этого не обойдется и предстоящая встреча, только сейчас поляк вряд ли сможет переиграть австралийского теннисиста.
Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса за 2.19.