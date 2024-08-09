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    Коккинакис воспользуется проблемами Хуркача?

    Коккинакис — Хуркач. Ставка (к. 2.19) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коккинакис — Хуркач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коккинакис

    Танаси с учетом квалификации провел в столице Квебека уже три матча. Похоже, сейчас он в очень хорошей форме.

    В отборе австралийский теннисист остановил двух опытных испанцев — Роберто Карбальеса-Баэну и Роберто Баутисту-Агута.

    В основной сетке Коккинакис начал с победы над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:3.

    В этом матче Коккинакис неплохо играл не только на подаче, но и на приеме — ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта из 11-ти.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Танаси прошел два раунда на недавнем турнире в Вашингтоне. В третьем круге он не смог доиграть из-за повреждения матч против Себастьяна Корды.

    Хуркач

    Хуберт тем временем возвращается в тур после травмы колена, которую он получил в начале июля на Уимблдоне.

    Поляк, похоже, решил взять пример с Новака Джоковича, который уже через месяц после операции на мениске играл на Уимблдоне, а еще через некоторое время поехал на олимпийский турнир и завоевал там золотую медаль.

    Даже в случае с Джоковичем было очень стойкое ощущение, что возвращение после такой травмы всего лишь через месяц — это очень большой риск.

    Хуркач, кажется, решил, что он разбирается в этих вопросах лучше врачей. Дело в том, что медики не рекомендовали ему играть как минимум в ближайшие пару месяцев.

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    Есть подозрение, что высоченный поляк явно спешит и действительно очень рискует.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коккинакиса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: у Хуберта в прошлом году было сразу три тяжелейших матча против Танаси. При этом в каждом из них был минимум один тай-брейк. По всей видимости, без этого не обойдется и предстоящая встреча, только сейчас поляк вряд ли сможет переиграть австралийского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Коккинакиса за 2.19.

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    Коккинакис — Хуркач: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Коккинакис воспользуется проблемами Хуркача?
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