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    Самсонова не заметит на корте азиатку?

    Учижима — Самсонова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Торонто 08 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Учижима — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Японка Моюки Учижима и россиянка Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Торонто. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Учижима — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Моюка Учижима

    Удивительно, но про Учижиму практически ничего не было слышно по прошлому сезону, а в этом она своими действиями на корте полностью заслужила попадание в сотню лучших теннисисток мира.

    Нет никакого удивления, что японка убедительно играет на синтетике, поскольку это родное для неё покрытие.

    Она начинала текущий турнир со стадии квалификации и уже одержала три победы подряд. В первом круге основной сетки японка не совсем легко и просто прошла крепкую Томову.

    Сейчас придется сразиться с соперницей иного уровня, поскольку Самсонова умеет делать на корте все.

    Людмила Самсонова

    Свой реальный уровень игры Самсонова продемонстрировала всем во второй половине прошлого сезона, когда едва не забрала титул в Монреале.

    Прогнозы на теннис

    В этом году у Людмилы дела обстоят куда скромнее, но причиной слабых результатов стали травмы, от которых россиянка не вылечилась до сих пор.

    Неделю назад в столице США Людмила смогла отыграть только сет в матче против испанки Бадосы. Хочется верить, то за это время её самочувствие улучшилось, и она сможет побороться за далекое продвижение по сетке на канадской синтетике.

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    Игра против Учижима должна стать рядовой, поскольку у японки ещё нет достаточного опыта и умений игры против серьезных соперниц.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Учижимы — 3.19, победа Самсоновой — 1.36.

    Прогноз: Самсонова не заметит на корте юную японку

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.73

    Альтернативный прогноз: Матч не продлится много времени

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.84

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    Учижима — Самсонова: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова не заметит на корте азиатку?
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