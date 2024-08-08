Моюка Учижима
Удивительно, но про Учижиму практически ничего не было слышно по прошлому сезону, а в этом она своими действиями на корте полностью заслужила попадание в сотню лучших теннисисток мира.
Нет никакого удивления, что японка убедительно играет на синтетике, поскольку это родное для неё покрытие.
Она начинала текущий турнир со стадии квалификации и уже одержала три победы подряд. В первом круге основной сетки японка не совсем легко и просто прошла крепкую Томову.
Сейчас придется сразиться с соперницей иного уровня, поскольку Самсонова умеет делать на корте все.
Людмила Самсонова
Свой реальный уровень игры Самсонова продемонстрировала всем во второй половине прошлого сезона, когда едва не забрала титул в Монреале.
В этом году у Людмилы дела обстоят куда скромнее, но причиной слабых результатов стали травмы, от которых россиянка не вылечилась до сих пор.
Неделю назад в столице США Людмила смогла отыграть только сет в матче против испанки Бадосы. Хочется верить, то за это время её самочувствие улучшилось, и она сможет побороться за далекое продвижение по сетке на канадской синтетике.
Игра против Учижима должна стать рядовой, поскольку у японки ещё нет достаточного опыта и умений игры против серьезных соперниц.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Учижимы — 3.19, победа Самсоновой — 1.36.
Прогноз: Самсонова не заметит на корте юную японку
- 1.84Цуренко — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.75Азаренко — Миннен: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.92Этчеверри — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 1.73
Альтернативный прогноз: Матч не продлится много времени
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.84