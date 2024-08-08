Японка Моюки Учижима и россиянка Людмила Самсонова встретятся во втором круге турнира в Торонто. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Учижима — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Моюка Учижима

Удивительно, но про Учижиму практически ничего не было слышно по прошлому сезону, а в этом она своими действиями на корте полностью заслужила попадание в сотню лучших теннисисток мира.

Нет никакого удивления, что японка убедительно играет на синтетике, поскольку это родное для неё покрытие.

Она начинала текущий турнир со стадии квалификации и уже одержала три победы подряд. В первом круге основной сетки японка не совсем легко и просто прошла крепкую Томову.

Сейчас придется сразиться с соперницей иного уровня, поскольку Самсонова умеет делать на корте все.

Людмила Самсонова

Свой реальный уровень игры Самсонова продемонстрировала всем во второй половине прошлого сезона, когда едва не забрала титул в Монреале.

Прогнозы на теннис

В этом году у Людмилы дела обстоят куда скромнее, но причиной слабых результатов стали травмы, от которых россиянка не вылечилась до сих пор.

Неделю назад в столице США Людмила смогла отыграть только сет в матче против испанки Бадосы. Хочется верить, то за это время её самочувствие улучшилось, и она сможет побороться за далекое продвижение по сетке на канадской синтетике.

Игра против Учижима должна стать рядовой, поскольку у японки ещё нет достаточного опыта и умений игры против серьезных соперниц.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Учижимы — 3.19, победа Самсоновой — 1.36.

Прогноз: Самсонова не заметит на корте юную японку

Ставка: Ф2 (-4) за 1.73

Альтернативный прогноз: Матч не продлится много времени

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.84