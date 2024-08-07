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    Справится ли Руне с подачей Раонича?

    Руне — Раонич. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Раонич
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Раонич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Руне

    Хольгер в середине июля выиграл два матча на грунте в Гамбурге, вскоре после чего решил отказаться от участия в олимпийском турнире.

    Датчанин не поехал на Игры в Париже из-за травмы запястья. Во всяком случае, именно так он объяснил свой отказ, хотя есть ощущение, что он просто не захотел тратить силы на турнир, на котором нельзя заработать рейтинговые очки и нет призовых. Ну а медаль парню, похоже, не очень-то и нужна.

    Руне наверняка очень переживает из-за рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 16-й ракетки мира. Просто напомним, что относительно не так давно он был в топ-5.

    Кроме того, после турнира в Гамбурге Руне решил прекратить сотрудничество с Патриком Муратоглу, вместе с которым он дебютировал в топ-10 и выиграл «Мастерс» в Париже в конце 2022 года.

    Прогнозы на теннис

    Руне явно нервничает, глядя на космический прогресс Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Пока совсем не похоже на то, что Хольгер в будущем будет главным конкурентом испанца и итальянца.

    Раонич

    Милош продолжает играть там, где его приглашают сразу в основную сетку. Никаких квалификаций и отборов.

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    • Была возможность сыграть на Олимпиаде — канадец с удовольствием поехал в Париж. Более того, он был максимально близок к выходу во второй круг, но в итоге проиграл Доминику Кепферу в матче с тремя тай-брейками.

    Несмотря на отсутствие соревновательной практики, Раонич по-прежнему невероятно опасен из-за своей подачи.

    В феврале бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала в Роттердаме, а в июне выиграл два матча на траве в Хертогенбосе.

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    Также стоит отметить, что в победном матче против Кэмерона Норри на турнире в Лондоне Раонич выполнил 47 подач навылет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.58, победу Раонича букмекеры предлагают за 2.39.

    Прогноз: с Раоничем все ясно — он будет пытаться забороть соперника своей подачей. На приеме Руне будет сложно, в этом нет ни малейших сомнений.

    Если датчанина ничего не беспокоит, он, скорее всего, выиграет, но ни о каком разгроме здесь не может быть и речи.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 21,5 за 2.24.

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    Руне — Раонич: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на теннис. Справится ли Руне с подачей Раонича?
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