Этчеверри
Томас на прошлой неделе не очень успешно выступил на олимпийском турнире и в одиночке, и в парном разряде.
В одиночном разряде аргентинский теннисист проиграл во втором круге россиянину Роману Сафиуллину со счетом 0:6, 6:7.
Вскоре после этого этого Этчеверри в паре с Мариано Навоне уступил нидерландцам Робину Хасе и Жан-Жюльену Ройеру.
Этчеверри очень слабо провел два предыдущих месяца. После Ролан Гаррос он выиграл лишь три матча.
Также стоит отметить, что Этчеверри в 2024-м провел на харде всего лишь шесть матчей — одержал две победы и четыре раза проиграл.
Харри
Чилийский теннисисист тем временем продолжает приходить в себя после успешного выступления на грунтовом «Мастерсе» в Риме, на котором он сенсационно дошел до финала.
С тех пор Харри провел все лишь три матча — проиграл в первом круге Ролан Гаррос, на Уимблдоне и на олимпийском турнире.
На Играх в Париже Харри уступил представителю Австралии Алексею Попырину (3:6, 6:7).
Похоже, Николас вообще не видит смысла париться, пока он находится в топ-30. Эту неделю он начал в статусе 24-й ракетке мира.
В контексте предстоящей встречи с Этчеверри стоит обратить внимание на один результат: в конце марта Харри дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.65, победу Харри букмекеры предлагают за 2.24.
Прогноз: Томас ведет 4-2 в личных встречах с Николасом. В первой половине сезона аргентинец переиграл чилийца в Буэнос-Айресе и в Монте-Карло. До сих пор они встречались только на грунте.
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Несмотря на то, что Харри, похоже, не в оптимальной форме, все равно нет уверенности в том, что Этчеверри обыграет его и на харде.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.