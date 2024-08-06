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    Этчеверри продлит серию побед над Харри?

    Этчеверри — Харри. Ставка (к. 1.96) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Харри
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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Харри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Этчеверри

    Томас на прошлой неделе не очень успешно выступил на олимпийском турнире и в одиночке, и в парном разряде.

    В одиночном разряде аргентинский теннисист проиграл во втором круге россиянину Роману Сафиуллину со счетом 0:6, 6:7.

    Вскоре после этого этого Этчеверри в паре с Мариано Навоне уступил нидерландцам Робину Хасе и Жан-Жюльену Ройеру.

    Этчеверри очень слабо провел два предыдущих месяца. После Ролан Гаррос он выиграл лишь три матча.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Этчеверри в 2024-м провел на харде всего лишь шесть матчей — одержал две победы и четыре раза проиграл.

    Харри

    Чилийский теннисисист тем временем продолжает приходить в себя после успешного выступления на грунтовом «Мастерсе» в Риме, на котором он сенсационно дошел до финала.

    С тех пор Харри провел все лишь три матча — проиграл в первом круге Ролан Гаррос, на Уимблдоне и на олимпийском турнире.

    На Играх в Париже Харри уступил представителю Австралии Алексею Попырину (3:6, 6:7).

    Похоже, Николас вообще не видит смысла париться, пока он находится в топ-30. Эту неделю он начал в статусе 24-й ракетке мира.

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    В контексте предстоящей встречи с Этчеверри стоит обратить внимание на один результат: в конце марта Харри дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.65, победу Харри букмекеры предлагают за 2.24.

    Прогноз: Томас ведет 4-2 в личных встречах с Николасом. В первой половине сезона аргентинец переиграл чилийца в Буэнос-Айресе и в Монте-Карло. До сих пор они встречались только на грунте.

    Несмотря на то, что Харри, похоже, не в оптимальной форме, все равно нет уверенности в том, что Этчеверри обыграет его и на харде.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

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    Этчеверри — Харри: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Этчеверри продлит серию побед над Харри?
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