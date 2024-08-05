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    Свитолина быстро зачехлит американку?

    Роджерс — Свитолина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Роджерс — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Американка Шелби Роджерс и украинка Элина Свитолина встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Роджерс — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шелби Роджерс

    На протяжении продолжительного времени про Роджерс не было ничего слышно. И её возвращение на прошлой неделе перед стартом турнира в столице США было воспринято с оптимизмом.

    Однако уровень продемонстрированного тенниса уже в первом круге против не самой сильной Монтгомери был близок к удручающему.

    У Шелби было огромное количество ошибок, но её теннис на конец четвертой сотни рейтинга никак не тянул.

    Сейчас американке придется выдержать испытание украинкой Свитолиной, и шансов на третье поражение подряд достаточно много.

    Элина Свитолина

    Если взять все результаты Свитолиной с момента её возвращения после декретного отпуска, то именно украинка является одной из самой стабильных в своих результатах на отрезке в полтора года.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Элина лишь на трех турнирах не смогла пройти дальше первого круга соревнований.

    Все большие соревнования она проводит максимально концентрировано и сосредоточено. На Олимпийских играх в Париже она не смогла преодолеть планку третьего круга, уступив чешке Крейчиковой.

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    В поединке против Роджерс украинка видится однозначной фавориткой встречи, поэтому её не проход во второй круг престижных соревнований будет расцениваться, как провал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Роджерс — 4.39, победа Свитолиной — 1.22.

    Прогноз: Свитолина одолеет слабую соперницу легко и непринужденно

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Продолжительного матча ждать не стоит

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85

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    Роджерс — Свитолина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Свитолина быстро зачехлит американку?
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