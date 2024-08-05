Шелби Роджерс
На протяжении продолжительного времени про Роджерс не было ничего слышно. И её возвращение на прошлой неделе перед стартом турнира в столице США было воспринято с оптимизмом.
Однако уровень продемонстрированного тенниса уже в первом круге против не самой сильной Монтгомери был близок к удручающему.
У Шелби было огромное количество ошибок, но её теннис на конец четвертой сотни рейтинга никак не тянул.
Сейчас американке придется выдержать испытание украинкой Свитолиной, и шансов на третье поражение подряд достаточно много.
Элина Свитолина
Если взять все результаты Свитолиной с момента её возвращения после декретного отпуска, то именно украинка является одной из самой стабильных в своих результатах на отрезке в полтора года.
В этом сезоне Элина лишь на трех турнирах не смогла пройти дальше первого круга соревнований.
Все большие соревнования она проводит максимально концентрировано и сосредоточено. На Олимпийских играх в Париже она не смогла преодолеть планку третьего круга, уступив чешке Крейчиковой.
В поединке против Роджерс украинка видится однозначной фавориткой встречи, поэтому её не проход во второй круг престижных соревнований будет расцениваться, как провал.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Роджерс — 4.39, победа Свитолиной — 1.22.
Прогноз: Свитолина одолеет слабую соперницу легко и непринужденно
- 1.79Ястремская — Путинцева: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.93Линетт — Марино: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Мария — Костюк: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.88
Альтернативный прогноз: Продолжительного матча ждать не стоит
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85