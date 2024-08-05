Американка Шелби Роджерс и украинка Элина Свитолина встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Роджерс — Свитолина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелби Роджерс

На протяжении продолжительного времени про Роджерс не было ничего слышно. И её возвращение на прошлой неделе перед стартом турнира в столице США было воспринято с оптимизмом.

Однако уровень продемонстрированного тенниса уже в первом круге против не самой сильной Монтгомери был близок к удручающему.

У Шелби было огромное количество ошибок, но её теннис на конец четвертой сотни рейтинга никак не тянул.

Сейчас американке придется выдержать испытание украинкой Свитолиной, и шансов на третье поражение подряд достаточно много.

Элина Свитолина

Если взять все результаты Свитолиной с момента её возвращения после декретного отпуска, то именно украинка является одной из самой стабильных в своих результатах на отрезке в полтора года.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Элина лишь на трех турнирах не смогла пройти дальше первого круга соревнований.

Все большие соревнования она проводит максимально концентрировано и сосредоточено. На Олимпийских играх в Париже она не смогла преодолеть планку третьего круга, уступив чешке Крейчиковой.

В поединке против Роджерс украинка видится однозначной фавориткой встречи, поэтому её не проход во второй круг престижных соревнований будет расцениваться, как провал.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Роджерс — 4.39, победа Свитолиной — 1.22.

Прогноз: Свитолина одолеет слабую соперницу легко и непринужденно

Ставка: Ф1 (-5) за 1.88

Альтернативный прогноз: Продолжительного матча ждать не стоит

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85