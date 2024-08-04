Россиянин Аслан Карацев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом раунде квалификации «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан на этой неделе уже успел разочаровать. Вопреки всем ожиданиям, на турнире в Вашингтоне он не прошел даже первый круг.

Карацев проиграл чилийцу Кристиану Гарину. Отдельным разочарованием стали счет и содержание матча — 4:6, 2:6.

В конце июля проскочила мысль, что Карацев снова как минимум подобрался к своей оптимальной форме.

На турнире в Атланте бывшая 14-я ракетка мира одержал разгромную победу над британцем Билли Харрисом, после чего достойно провел матч против Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:3, 3:6).

Прогнозы на теннис

Ну и чуть-чуть общей статистики: в этом году Карацев провел всего лишь 11 матчей — одержал две победы и потерпел девять поражений. Большую часть первой половины сезона Аслан пропустил из-за травмы.

Баутиста-Агут

Роберто тоже провалил турнир в Вашингтоне, уступив уже в первом раунде Денису Шаповалову со счетом 1:6, 4:6.

Для испанца этой был первый матч после Уимблдона, на котором он дошел до четвертого круга.

Неудачи Баутисты-Агута уже не удивляют: во-первых, в 36 лет это абсолютно нормально — в этом возрасте без спадов способен играть только Новак Джокович, ну и второй момент — очевидно, что после травмы Роберто так и не удалось вернуться на свой прежний уровень.

На харде лучшим результатом бывшей девятой ракетки мира в этом году пока остается выход в четвертьфинал январского турнира в Гонконге. На остальных он в лучшем случае проходил первый раунд.

Но в то же время очевидно, что Баутисту-Агута ни в коем случае нельзя недооценивать. В отдельных матчах он продолжает демонстрировать очень высокий уровень.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.35, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: непредсказуемость Аслана в данном случае главная проблема. Но мы все-таки рискнем предположить, что в предстоящем матче будет борьба — возможно, дойдет даже до третьего сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.