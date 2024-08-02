Американец Алекс Микельсен сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио уже шестой раз в текущем сезоне выиграл не менее двух матчей подряд.

Эту неделю итальянский теннисист начал с победы над бельгийцем Давидом Гоффеном — 7:6, 6:3.

В следующем матче Коболли одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.

Во второй партии испанец сначала вел с брейком, а потом не реализовал пять матчболов на тай-брейке. По правде, говоря оба ужасно играли в этом матче.

Прогнозы на теннис

В отличие от грунта, на харде Коболли еще ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей.

Микельсен

Алекс в предыдущем раунде спокойно переиграл Сон Чань Хона — 6:3, 6:3. Остается только догадываться, как Карен Хачанов умудрился проиграет этому корейцу.

Еще в одном матче на этой неделе американский теннисист одержал победу над итальянцем Маттией Беллуччи — 6:3, 7:6.

В конце июля Микельсен дошел до финала на травяном турнире в Ньюпоре, повторив прошлогодний результат и заодно защитив очки.

Как и Коболли, 19-летний Микельсен в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.49, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: здесь всё просто — Алекс выиграет, поскольку гораздо лучше держит свою подачу. У итальянца в этом плане дела обстоят гораздо хуже.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-2,5) за 1.92.