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    Микельсену хватит двух сетов для победы над Коболли?

    Коболли — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2024 года

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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио уже шестой раз в текущем сезоне выиграл не менее двух матчей подряд.

    Эту неделю итальянский теннисист начал с победы над бельгийцем Давидом Гоффеном — 7:6, 6:3.

    В следующем матче Коболли одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.

    Во второй партии испанец сначала вел с брейком, а потом не реализовал пять матчболов на тай-брейке. По правде, говоря оба ужасно играли в этом матче.

    Прогнозы на теннис

    В отличие от грунта, на харде Коболли еще ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей.

    Микельсен

    Алекс в предыдущем раунде спокойно переиграл Сон Чань Хона — 6:3, 6:3. Остается только догадываться, как Карен Хачанов умудрился проиграет этому корейцу.

    Еще в одном матче на этой неделе американский теннисист одержал победу над итальянцем Маттией Беллуччи — 6:3, 7:6.

    В конце июля Микельсен дошел до финала на травяном турнире в Ньюпоре, повторив прошлогодний результат и заодно защитив очки.

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    Как и Коболли, 19-летний Микельсен в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.49, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: здесь всё просто — Алекс выиграет, поскольку гораздо лучше держит свою подачу. У итальянца в этом плане дела обстоят гораздо хуже.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Коболли — Микельсен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на теннис. Микельсену хватит двух сетов для победы над Коболли?
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