Коболли
Флавио уже шестой раз в текущем сезоне выиграл не менее двух матчей подряд.
Эту неделю итальянский теннисист начал с победы над бельгийцем Давидом Гоффеном — 7:6, 6:3.
В следующем матче Коболли одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6, 7:6.
Во второй партии испанец сначала вел с брейком, а потом не реализовал пять матчболов на тай-брейке. По правде, говоря оба ужасно играли в этом матче.
В отличие от грунта, на харде Коболли еще ни разу в этом году не выигрывал больше двух матчей.
Микельсен
Алекс в предыдущем раунде спокойно переиграл Сон Чань Хона — 6:3, 6:3. Остается только догадываться, как Карен Хачанов умудрился проиграет этому корейцу.
Еще в одном матче на этой неделе американский теннисист одержал победу над итальянцем Маттией Беллуччи — 6:3, 7:6.
В конце июля Микельсен дошел до финала на травяном турнире в Ньюпоре, повторив прошлогодний результат и заодно защитив очки.
Как и Коболли, 19-летний Микельсен в этом году пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.49, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: здесь всё просто — Алекс выиграет, поскольку гораздо лучше держит свою подачу. У итальянца в этом плане дела обстоят гораздо хуже.
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Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-2,5) за 1.92.