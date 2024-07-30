Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдеет 30 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн на старте турнира красиво «наказал» вообще всех, кто сомневался в том, что он способен пройти первый круг.

Швейцарский теннисист одержал разгромную победу над Павлом Котовым — 6:1, 6:1.

Звучит слегка непривычно, но это действительно почти сенсация. Котов два месяца назад обыграл бывшую третью ракетку мира на Ролан Гаррос, но на этот раз Вавринка просто не заметил россиянина.

Но вполне вероятно, что Павла что-то беспокоило. Матч продолжался всего лишь 53 минут, то есть здесь вообще не было борьбы.

Прогнозы на теннис

Просто добавим, что в 2024-м 39-летний Вавринка еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Попырин

Австралийский теннисист в первом круге одержал победу над Николасом Харри — 6:3, 7:6.

Алексею достался не самый простой соперник, однако матч подтвердил, что чилиец по-прежнему не лучшей форме. Харри, похоже, никак не может прийти в себя после того, как в середине мая дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.

К слову, у Попырина перед этим тоже была серия поражений. После неудачной встречи с Новаком Джоковичем на Уимблдоне представитель Зеленого континента не прошел первый раунд в Гамбурге и Умаге, проиграв Юго Бланше и Якубу Меньшику соответственно.

Лучшим результатом Попырина на грунте в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.02, победу Попырина букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: в прошлом году Стэн проиграл Алексею в финале турнира в Умаге со счетом 7:6, 3:6, 4:6. Скорее всего, предстоящий матч тоже получится упорным. Что же касается исхода, то вполне вероятно, что на этот раз Вавринке не хватит энергии на ключевой отрезок.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.