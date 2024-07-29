Доминик Кёпфер
Маттео Арнальди (Италия)
Кепфер
Доминик в первом круге одержал волевую победу над бывшей третьей ракеткой мира Милошем Раоничем.
Немецкий теннисист переиграл канадца в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.
Кепфер, как и Раонич, не отдал ни гейма на подаче. Разница только в том, что у соперника не было даже брейк-пойнтов.
На решающем тай-брейке Кепфер отдал канадскому теннисисту всего лишь одно очко.
Но также стоит отметить, что для Раонича это был первый матч на грунте с 2020 года и всего лишь третий с 2019-го.
Арнальди
Маттео тем временем на старте турнира выиграл у Артура Фиса — 6:4, 7:6.
Итальянец подтвердил статус самого неудобного соперника для французского теннисиста.
Дело в том, что Арнальди одержал пятую подряд победу над Фисом.
Арнальди приехал на олимпийский турнир после серии из четырех поражений, тогда как Фис совсем недавно выиграл престижный турнир в Гамбурге. Но в их случае предыдущие результаты, кажется, вообще не имеют никакого значения.
Маттео в очередном матче против Артура отлично сыграл на подаче, не отдав ни гейма. При этом у Фиса был всего лишь один брейк-пойнт.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: оба не отличаются предсказуемостью, но мы все-таки считаем, что эмоциональный итальянец переиграет немца. Мучения Кепфера в матче с Раоничем, который пять лет не выходил на грунт, говорят о том, что ему будет очень тяжело в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.07.