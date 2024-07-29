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    Арнальди хватит двух сетов для победы над Кепфером?

    Кепфер — Арнальди. Ставка (к. 2.07) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 29 июля 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кепфер — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 29 Июля 2024 года

    Доминик Кёпфер

  • Германия
    •  Доминик Кёпфер 16:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Париж-2024. Мужчины
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    Кепфер

    Доминик в первом круге одержал волевую победу над бывшей третьей ракеткой мира Милошем Раоничем.

    Немецкий теннисист переиграл канадца в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

    Кепфер, как и Раонич, не отдал ни гейма на подаче. Разница только в том, что у соперника не было даже брейк-пойнтов.

    На решающем тай-брейке Кепфер отдал канадскому теннисисту всего лишь одно очко.

    Прогнозы на теннис

    Но также стоит отметить, что для Раонича это был первый матч на грунте с 2020 года и всего лишь третий с 2019-го.

    Арнальди

    Маттео тем временем на старте турнира выиграл у Артура Фиса — 6:4, 7:6.

    Итальянец подтвердил статус самого неудобного соперника для французского теннисиста.
    Дело в том, что Арнальди одержал пятую подряд победу над Фисом.

    Арнальди приехал на олимпийский турнир после серии из четырех поражений, тогда как Фис совсем недавно выиграл престижный турнир в Гамбурге. Но в их случае предыдущие результаты, кажется, вообще не имеют никакого значения.

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    Маттео в очередном матче против Артура отлично сыграл на подаче, не отдав ни гейма. При этом у Фиса был всего лишь один брейк-пойнт.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: оба не отличаются предсказуемостью, но мы все-таки считаем, что эмоциональный итальянец переиграет немца. Мучения Кепфера в матче с Раоничем, который пять лет не выходил на грунт, говорят о том, что ему будет очень тяжело в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.07.

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