Итальянец Маттео Арнальди сыграет против немца Доминика Кепфера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кепфер — Арнальди, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кепфер

Доминик в первом круге одержал волевую победу над бывшей третьей ракеткой мира Милошем Раоничем.

Немецкий теннисист переиграл канадца в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

Кепфер, как и Раонич, не отдал ни гейма на подаче. Разница только в том, что у соперника не было даже брейк-пойнтов.

На решающем тай-брейке Кепфер отдал канадскому теннисисту всего лишь одно очко.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что для Раонича это был первый матч на грунте с 2020 года и всего лишь третий с 2019-го.

Арнальди

Маттео тем временем на старте турнира выиграл у Артура Фиса — 6:4, 7:6.

Итальянец подтвердил статус самого неудобного соперника для французского теннисиста.

Дело в том, что Арнальди одержал пятую подряд победу над Фисом.

Арнальди приехал на олимпийский турнир после серии из четырех поражений, тогда как Фис совсем недавно выиграл престижный турнир в Гамбурге. Но в их случае предыдущие результаты, кажется, вообще не имеют никакого значения.

Маттео в очередном матче против Артура отлично сыграл на подаче, не отдав ни гейма. При этом у Фиса был всего лишь один брейк-пойнт.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: оба не отличаются предсказуемостью, но мы все-таки считаем, что эмоциональный итальянец переиграет немца. Мучения Кепфера в матче с Раоничем, который пять лет не выходил на грунт, говорят о том, что ему будет очень тяжело в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди в двух сетах за 2.07.