Бублик
Если бы олимпийский турнир проходил на траве или на харде, Саша вполне мог бы побороться за медаль. Но на грунте — без шансов.
Давно известно, что Бублик не любит играть на этом покрытии. Пыльно, грязно, плюс надо чаще бегать — в общем, некомфортно.
Поэтому в случае с теннисистом из Казахстана уместно вспомнить, что главное не победа, а участие.
Но также стоит отметить, что весной Бублик выиграл по два матча в Мадриде и Лионе. Как говорится, может, когда хочет. Но не факт, что сейчас захочет.
Фриц
Тейлору с недавних пор, кажется, вообще все равно, на каком покрытии играть. Американец на любом способен демонстрировать свой лучший теннис.
Весной Фриц дошел до финала на грунтовом турнире в Мюнхене и добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
На «тысячнике» в Риме Фриц уступил в четвертьфинале немцу Саше Звереву, а на Ролан Гаррос не смог пройти четвертый круг, проиграв норвежцу Касперу Рууду.
В общем, Фриц один из тех, кто может вклиниться в борьбу за медали в мужском теннисном турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.78, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.27.
Прогноз: как ни странно, Саша ведет 3-2 в личных встречах с Тейлором. Но до сих пор они играли либо на харде, либо на траве. И последняя на данный момент встреча состоялась два года назад в рамках Кубка Дэвиса.
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На грунте Бублику будет сложно обыграть американского теннисиста.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 2.13.