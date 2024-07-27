Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Тейлора Фрица в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бублик

Если бы олимпийский турнир проходил на траве или на харде, Саша вполне мог бы побороться за медаль. Но на грунте — без шансов.

Давно известно, что Бублик не любит играть на этом покрытии. Пыльно, грязно, плюс надо чаще бегать — в общем, некомфортно.

Поэтому в случае с теннисистом из Казахстана уместно вспомнить, что главное не победа, а участие.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что весной Бублик выиграл по два матча в Мадриде и Лионе. Как говорится, может, когда хочет. Но не факт, что сейчас захочет.

Фриц

Тейлору с недавних пор, кажется, вообще все равно, на каком покрытии играть. Американец на любом способен демонстрировать свой лучший теннис.

Весной Фриц дошел до финала на грунтовом турнире в Мюнхене и добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

На «тысячнике» в Риме Фриц уступил в четвертьфинале немцу Саше Звереву, а на Ролан Гаррос не смог пройти четвертый круг, проиграв норвежцу Касперу Рууду.

В общем, Фриц один из тех, кто может вклиниться в борьбу за медали в мужском теннисном турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.78, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: как ни странно, Саша ведет 3-2 в личных встречах с Тейлором. Но до сих пор они играли либо на харде, либо на траве. И последняя на данный момент встреча состоялась два года назад в рамках Кубка Дэвиса.

На грунте Бублику будет сложно обыграть американского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 2.13.