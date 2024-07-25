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    Серундоло и Сонего снова понадобится третий сет?

    Серундоло — Сонего. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Умаге 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Сонего
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    Франсиско Серундоло
    Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 25 Июля 2024 года

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •  Франсиско Черундоло 17:30 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
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    Серундоло

    Аргентинский теннисист попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Серундоло одержал уверенную победу над 19-летним хорватом Матеем Додигом — 6:3, 6:4.

    На прошлой неделе Серундоло прошел два раунда в Гамбурге, после чего уступил в четвертьфинале испанцу Педро Мартинесу (6:1, 1:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшими результатами Серундоло на грунте в текущем сезоне пока остаются полуфинал в Рио-де-Жанейро, четвертьфинал на «тысячнике» в Мадриде и четвертый круг на Ролан Гаррос.

    Сонего

    Лоренцо тем временем в первом круге с трудом выиграл у 481-й ракетки мира хорвата Мили Поличака — 6:2, 6:7, 7:6.

    Зато в следующем матче итальянец уверенно разобрался с французом Александром Мюллером — 7:5, 6:1.

    Сонего впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

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    На остальных покрытиях в этом году Сонего пока тоже не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: в прошлом году аргентинец обыграл итальянца на «Мастерсе» в Майами. Осенью Лоренцо взял реванш, победив Серундоло в Вене. Оба матча получились трехсетовыми. В предстоящем им, скорее всего, тоже не хватит двух партий.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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