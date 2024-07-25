Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Серундоло

Аргентинский теннисист попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Серундоло одержал уверенную победу над 19-летним хорватом Матеем Додигом — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Серундоло прошел два раунда в Гамбурге, после чего уступил в четвертьфинале испанцу Педро Мартинесу (6:1, 1:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Лучшими результатами Серундоло на грунте в текущем сезоне пока остаются полуфинал в Рио-де-Жанейро, четвертьфинал на «тысячнике» в Мадриде и четвертый круг на Ролан Гаррос.

Сонего

Лоренцо тем временем в первом круге с трудом выиграл у 481-й ракетки мира хорвата Мили Поличака — 6:2, 6:7, 7:6.

Зато в следующем матче итальянец уверенно разобрался с французом Александром Мюллером — 7:5, 6:1.

Сонего впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

На остальных покрытиях в этом году Сонего пока тоже не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: в прошлом году аргентинец обыграл итальянца на «Мастерсе» в Майами. Осенью Лоренцо взял реванш, победив Серундоло в Вене. Оба матча получились трехсетовыми. В предстоящем им, скорее всего, тоже не хватит двух партий.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.