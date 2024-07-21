Американцы Маркос Гирон и Алекс Микельсен встретятся в финале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 21 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс на этой неделе уже выполнил свою главную задачау — ему удалось защитить очк за прошлогодний финал в Ньюпорте.

В 2023-м он стал главной сенсацией этого травяного турнира. На тот момент почти никому неизвестный теннисист из США выигал у Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера, после чего уступил в решающем матче Адриану Маннарино.

С тех пор Микельсен прочно закрепился в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 19-е место. Весьма неплохо для 19-летнего теннисиста.

Прогнозы на теннис

На текущем турнире он попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Пока что Микельсен не отдал ни сета, уверенно обыграв Кресси, Александра Ковачевича и Райли Опелку.

Гирон

Маркос тем временем второй раз в сезоне дошел до финала. В феврале он уступил Томми Полу в решающем матче на турнире в Далласе.

Успехи еще одного американца на этой неделе тоже не стали большим сюрпризом.

Достаточно вспомнить прошлый месяц, когда Гирон на турнире в немецком Галле выиграл у Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

В Ньюпорте 30-летний Гирон начал с волевой победы над французом Бенуа Пэром, после чего выиграл у Алекса Болта и Кристофера Юбэнкса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.87, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.94.

Прогноз: Алекс в полуфинале не оставил шансов Райли Опелке — 6:2, 6:0. В этом матче стало явно, что на этот раз парень намерен уехать из Ньюпорта с титулом. Скорее всего, он неприятно удивит еще одного соотечественника.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 2.04