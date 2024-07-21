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    Микельсен возьмет титул в Ньюпорте?

    Микельсен — Гирон. Ставка (к. 2.04) и прогноз на финал турнира в Ньюпорте 21 июля 2024 года

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    Алекс Микельсен
    Американцы Маркос Гирон и Алекс Микельсен встретятся в финале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 21 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс на этой неделе уже выполнил свою главную задачау — ему удалось защитить очк за прошлогодний финал в Ньюпорте.

    В 2023-м он стал главной сенсацией этого травяного турнира. На тот момент почти никому неизвестный теннисист из США выигал у Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Изнера, после чего уступил в решающем матче Адриану Маннарино.

    С тех пор Микельсен прочно закрепился в топ-100. Сейчас он занимает в рейтинге 19-е место. Весьма неплохо для 19-летнего теннисиста.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире он попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Пока что Микельсен не отдал ни сета, уверенно обыграв Кресси, Александра Ковачевича и Райли Опелку.

    Гирон

    Маркос тем временем второй раз в сезоне дошел до финала. В феврале он уступил Томми Полу в решающем матче на турнире в Далласе.

    Успехи еще одного американца на этой неделе тоже не стали большим сюрпризом.

    Достаточно вспомнить прошлый месяц, когда Гирон на турнире в немецком Галле выиграл у Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

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    В Ньюпорте 30-летний Гирон начал с волевой победы над французом Бенуа Пэром, после чего выиграл у Алекса Болта и Кристофера Юбэнкса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.87, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: Алекс в полуфинале не оставил шансов Райли Опелке — 6:2, 6:0. В этом матче стало явно, что на этот раз парень намерен уехать из Ньюпорта с титулом. Скорее всего, он неприятно удивит еще одного соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 2.04

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    Микельсен — Гирон: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на теннис. Микельсен возьмет титул в Ньюпорте?
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