Голландка Сюзан Ламенс и белоруска Александра Соснович встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сюзан Ламенс

Когда Ламенс не смогла убедительно выступить на домашних травяных соревнованиях, то веры в неё по этому году не осталось совсем никакой.

Но совершенно неожиданно она пришла в себя на остаток грунтового сезона, хоть на турнире в Венгрии и не играют все сильнейшие.

На венгерском турнире она смогла расправиться с француженкой двумя француженками –Грачевой и Монне.

Сейчас она постарается одолеть белоруску Соснович, хотя это видится практически невыполнимой задачей, учитывая игру Александры на этом турнире.

Александра Соснович

По первым месяцам этого года было видно, что Соснович постепенно сдает и не видно, за счет чего она собирается возвращаться к былой форме.

Прогнозы на теннис

Когда в белоруску уже никто почти не верил, она заиграла, как в былые годы и на венгерском турнире абсолютно заслуженно находится в четвертьфинале.

После победы над болгаркой Томовой в первом круге, она предельно легко разобралась с перспективной, но молодой россиянкой Тимофеевой.

В матче против не самой сильной голландки расклад сил в пользу белорусской спортсменки, и многое будет зависеть исключительно от её уровня игры в теннис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Ламенс — 2.12, победа Соснович — 1.73.

Прогноз: По игре Соснович выглядит более очевидной претенденткой на выход в полуфинал

Ставка: П2 за 1.73

Альтернативный прогноз: В матче будет упорная игра

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33