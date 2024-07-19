ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных? Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича Destiny 2Destiny 2: The Final Shape: мастерски созданный эпилог, доведенный до совершенства
  • 22:28
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
  • 21:39
    • Официально: Гринвуд — игрок «Марселя»
  • 20:23
    • Савио стал футболистом «Манчестер Сити»
  • 20:08
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2024/25
  • 19:01
    • Надаль вышел в третий круг турнира в Бостаде
  • 18:48
    • Стали известны судьи на 1-й тур РПЛ
  • 19:32
    • Виктор Кампенертс выиграл 18-й этап «Тур де Франс»
    Все новости спорта

    Соснович сможет пробиться в полуфинал?

    Ламенс — Соснович. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч в Будапеште 19 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Александра Соснович
    Прогноз и ставки на Ламенс — Соснович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александра Соснович
    Голландка Сюзан Ламенс и белоруска Александра Соснович встретятся в четвертьфинале турнира в Будапеште. Матч пройдет 19 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Будапешт. Женщины 19 Июля 2024 года

    Suzan Lamens

  • Будапешт. Женщины
    •  Suzan Lamens 11:00 Александра Саснович

    Александра Саснович

  • Белоруссия
    •

    Сюзан Ламенс

    Когда Ламенс не смогла убедительно выступить на домашних травяных соревнованиях, то веры в неё по этому году не осталось совсем никакой.

    Но совершенно неожиданно она пришла в себя на остаток грунтового сезона, хоть на турнире в Венгрии и не играют все сильнейшие.

    На венгерском турнире она смогла расправиться с француженкой двумя француженками –Грачевой и Монне.

    Сейчас она постарается одолеть белоруску Соснович, хотя это видится практически невыполнимой задачей, учитывая игру Александры на этом турнире.

    Александра Соснович

    По первым месяцам этого года было видно, что Соснович постепенно сдает и не видно, за счет чего она собирается возвращаться к былой форме.

    Прогнозы на теннис

    Когда в белоруску уже никто почти не верил, она заиграла, как в былые годы и на венгерском турнире абсолютно заслуженно находится в четвертьфинале.

    После победы над болгаркой Томовой в первом круге, она предельно легко разобралась с перспективной, но молодой россиянкой Тимофеевой.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В матче против не самой сильной голландки расклад сил в пользу белорусской спортсменки, и многое будет зависеть исключительно от её уровня игры в теннис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Ламенс — 2.12, победа Соснович — 1.73.

    Прогноз: По игре Соснович выглядит более очевидной претенденткой на выход в полуфинал

    Ставка: П2 за 1.73

    Альтернативный прогноз: В матче будет упорная игра

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Опелка — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Палестино — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Вила Нова — Сантос-СП
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Новоризонтино — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Серро Портеньо — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аванесян — Шмидлова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шрамкова — Лис
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дардери — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ламенс — Соснович: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Соснович сможет пробиться в полуфинал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры