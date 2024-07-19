Дардери
Итальянский теннисист пятый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на грунте на уровне ATP.
На этой неделе Лучано провел уже два трехсетовых матча.
В первом Дардери выиграл у представителя Доминиканской Республики Ника Хардта — 6:1, 2:6, 6:0.
Во втором раунде 35-я ракетка мира остановил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:3, 2:6. 6:3.
Главным достижением 22-летнего Дардери в этом году пока остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове.
Баэс
Для Себастьяна это будет уже шестой четвертьфинал на грунте в текущем сезоне.
В начале года аргентинец взял два титула на этом покрытии — в Рио-де-Жанейро и в Сантьяго.
На этой неделе Баэс начал с уверенной победы над немцем Домиником Кепфером — 6:2, 6:3.
В следующем матче 19-я ракетка мира одержал волевую победу над сербом Душаном Лайовичем — 4:6, 7:5, 6:2.
Также стоит обратить внимание на то, что после мартовского турнира в Сантьяго Баэс пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.26, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: Себастьян ведет 2-1 в личных встречах с Лучано. В этом году аргентинец уступил итальянцу в Кордове, но вскоре взял реванш в Буэнос-Айресе. В общим, они отлично друг с другом, а это значит, что их очередная встреча вряд ли разочарует.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.