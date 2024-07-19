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    Дардери и Баэсу понадобится третий сет?

    Дардери — Баэс. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гамбурге 19 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Баэс
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 19 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Итальянский теннисист пятый раз в сезоне дошел до четвертьфинала на грунте на уровне ATP.

    На этой неделе Лучано провел уже два трехсетовых матча.

    В первом Дардери выиграл у представителя Доминиканской Республики Ника Хардта — 6:1, 2:6, 6:0.

    Во втором раунде 35-я ракетка мира остановил представителя Казахстана Александра Шевченко — 6:3, 2:6. 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Главным достижением 22-летнего Дардери в этом году пока остается сенсационная победа на турнире в аргентинской Кордове.

    Баэс

    Для Себастьяна это будет уже шестой четвертьфинал на грунте в текущем сезоне.

    В начале года аргентинец взял два титула на этом покрытии — в Рио-де-Жанейро и в Сантьяго.

    На этой неделе Баэс начал с уверенной победы над немцем Домиником Кепфером — 6:2, 6:3.

    В следующем матче 19-я ракетка мира одержал волевую победу над сербом Душаном Лайовичем — 4:6, 7:5, 6:2.

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    Также стоит обратить внимание на то, что после мартовского турнира в Сантьяго Баэс пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 2.26, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: Себастьян ведет 2-1 в личных встречах с Лучано. В этом году аргентинец уступил итальянцу в Кордове, но вскоре взял реванш в Буэнос-Айресе. В общим, они отлично друг с другом, а это значит, что их очередная встреча вряд ли разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Дардери — Баэс: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Дардери и Баэсу понадобится третий сет?
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