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    Опелка выиграет третий матч подряд?

    Опелка — Макдональд. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Ньюпорте 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Опелка — Макдональд
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    Райли Опелка
    Американцы Райли Опелка и Маккензи Макдональд встретятся в четвертьфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 18 июля, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Макдональд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Опелка

    Для Райли это первый турнир на уровне ATP с августа 2022 года. Ему пришлось пропустить почти два года из-за травм бедра и кисти.

    В ноябре 2023-го огромный американец провел один матч на «челленджере» в Шарлотсвилле, в котором получил травму и снова выбыл на длительный срок.

    На этой неделе Опелка начал с победы над французом Констаном Лестьенном — 6:1, 2:6, 7:6. В третьей партии он выполнил 13 эйсов и не отдал ни одного очка на своей подаче.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Опелка остановил еще одного представителя Франции — 25-ю ракетку мира Адриана Маннарино (6:4, 3:6, 6:4).

    Макдональд

    Маккензи тем временем второй год подряд дошел в Ньюпорте до четвертьфинала.

    Кроме того, американец впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

    До этой недели у Макдональда было всего лишь три победы и 12 поражений в текущем сезоне.

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    В Ньюпорте 29-летний Макдональд одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой (4:6, 7:6, 6:2) и выиграл у британца Билли Харриса (6:3, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.39, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: в принципе, на траве много бегать не надо, поэтому вполне вероятно, что Райли снова выиграет. В его случае самое главное — хорошо подавать.

    Рекомендуемая ставка: победа Опелки за 2.39.

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    Опелка — Макдональд: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Опелка выиграет третий матч подряд?
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