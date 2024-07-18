Опелка
Для Райли это первый турнир на уровне ATP с августа 2022 года. Ему пришлось пропустить почти два года из-за травм бедра и кисти.
В ноябре 2023-го огромный американец провел один матч на «челленджере» в Шарлотсвилле, в котором получил травму и снова выбыл на длительный срок.
На этой неделе Опелка начал с победы над французом Констаном Лестьенном — 6:1, 2:6, 7:6. В третьей партии он выполнил 13 эйсов и не отдал ни одного очка на своей подаче.
Во втором круге Опелка остановил еще одного представителя Франции — 25-ю ракетку мира Адриана Маннарино (6:4, 3:6, 6:4).
Макдональд
Маккензи тем временем второй год подряд дошел в Ньюпорте до четвертьфинала.
Кроме того, американец впервые в сезоне выиграл два матча подряд.
До этой недели у Макдональда было всего лишь три победы и 12 поражений в текущем сезоне.
В Ньюпорте 29-летний Макдональд одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой (4:6, 7:6, 6:2) и выиграл у британца Билли Харриса (6:3, 6:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.39, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: в принципе, на траве много бегать не надо, поэтому вполне вероятно, что Райли снова выиграет. В его случае самое главное — хорошо подавать.
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Рекомендуемая ставка: победа Опелки за 2.39.