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    Макдональд снова проиграет Хиджикате?

    Макдональд — Хиджиката. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Ньюпорте 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Хиджиката
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    Маккензи Макдональд
    Американец Маккензи Макдональд сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге травяного турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 16 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Хиджиката, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Макдональд

    Маккензи не лучшим образом провел июньские турниры и слабо выступил на Уимблдоне, но всё равно решил продлить сезон на траве.

    По всей видимости, американец надеется как минимум защитить прошлогодний четвертьфинал в Ньюпорте.

    На Уимблдоне Макдональд проиграл в первом круге финну Эмилю Руусувуори. Перед этим он не смог пройти квалификацию на турнирах в Лондоне и Истборне.

    На «челленджере» в Сербитоне и на турнире в нидерландском Хертогенбосе он выиграл по одному матчу.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Макдональд провел 15 матчей, в которых одержал всего лишь три победы.

    Хиджиката

    Ринки тем временем в прошлом месяце дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Лондоне. Это помогло ему остаться в топ-80.

    Австралийский теннисист сначала прошел квалификацию, а потом выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди. Дальше было поражение от Себастьяна Корды, хотя в этом матче он вел 1-0 по сетам.

    На Мальорке 23-летний Хиджиката выиграл только один матч, а на Уимблдоне уступил в первом круге итальянцу Флавио Коболли.

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    В прошлом году Хиджиката проиграл французу Адриану Маннарино во втором круге турнира в Ньюпорте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.70, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: в прошлом году Ринки выиграл у Маккензи в Хертогенбосе. В том матче австралиец и американец провели три сета. Не факт, что Макдональд возьмет реванш, но вполне вероятно, что двух партий им снова окажется недостаточно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Макдональд — Хиджиката: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Макдональд снова проиграет Хиджикате?
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