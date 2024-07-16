Макдональд
Маккензи не лучшим образом провел июньские турниры и слабо выступил на Уимблдоне, но всё равно решил продлить сезон на траве.
По всей видимости, американец надеется как минимум защитить прошлогодний четвертьфинал в Ньюпорте.
На Уимблдоне Макдональд проиграл в первом круге финну Эмилю Руусувуори. Перед этим он не смог пройти квалификацию на турнирах в Лондоне и Истборне.
На «челленджере» в Сербитоне и на турнире в нидерландском Хертогенбосе он выиграл по одному матчу.
В этом году Макдональд провел 15 матчей, в которых одержал всего лишь три победы.
Хиджиката
Ринки тем временем в прошлом месяце дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Лондоне. Это помогло ему остаться в топ-80.
Австралийский теннисист сначала прошел квалификацию, а потом выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди. Дальше было поражение от Себастьяна Корды, хотя в этом матче он вел 1-0 по сетам.
На Мальорке 23-летний Хиджиката выиграл только один матч, а на Уимблдоне уступил в первом круге итальянцу Флавио Коболли.
В прошлом году Хиджиката проиграл французу Адриану Маннарино во втором круге турнира в Ньюпорте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.70, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.16.
Прогноз: в прошлом году Ринки выиграл у Маккензи в Хертогенбосе. В том матче австралиец и американец провели три сета. Не факт, что Макдональд возьмет реванш, но вполне вероятно, что двух партий им снова окажется недостаточно.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.