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    Зверев начнет защиту титула с разгромной победы?

    Зверев — де Йонг. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Гамбурге 16 июля 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — де Йонг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 16 Июля 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 11:00 Йеспер де Йонг (Нидерланды)

    Йеспер де Йонг (Нидерланды)

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Зверев

    Саше на этой неделе предстоит защищать титул — в прошлом году он стал победителем турнира в Гамбурге. Это был его первый серьезный успех после серьезной травмы голеностопа.

    С учетом его недавних результатов очевидно, что немецкий теннисист снова явный фаворит турнира.

    В мае Зверев стал победителем грунтового «Мастерса» в Риме, а в начале июня дошел до финала на Ролан Гаррос, где проиграл Карлосу Алькарасу.

    На Уимблдоне четвертая ракетка мира проиграл в 1/8 финала Тейлору Фрицу, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам. Были опасения, что в предыдущем матче против Кэмерона Норри он получил травму колена, но обследование подтвердило, что Зверев отделался лишь испугом.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Саша готов к защите титула. Как это часто бывает, многое будет зависеть от его настроя. С этим порой бывают проблемы.

    Де Йонг

    На Йеспера многие могли обратить внимание в конце мая, когда он сенсационно прошел раунд на Ролан Гаррос.

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    • В столице Франции нидерландец сначала прошел непростую квалификацию, а потом одержал победу над британцем Джеком Дрейпером.

    Но и это еще не всё. Де Йонг взял сет в матче против Карлоса Алькараса во втором круге. Испанец потом честно признался, что его удивил уровень соперника.

    В конце июня де Йонг не смог пройти квалификацию на Уимблдоне, но зато перед этим он взял титул на грунтовом «челленджере» в Сассуоло. В финале 114-я ракетка мира выиграл у Даниэля Альтмайера (7:6, 6:1).

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    В Гамбурге Йеспер попал в основную сетку через квалификацию.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в уверенной победе Зверева. На де Йонга можно поставить за 8.30.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, вряд ли Саша проиграет на старте турнира, но при этом есть ощущение, что первый матч на этой неделе получится для него непростым. Этот нидерландец действительно неплохо играет на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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