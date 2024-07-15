Датчанин Хольгер Руне сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 15 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марожан

Венгерский теннисист очень неудачно провел предыдущие несколько месяцев. Самое интересное, что спад начался сразу после того, как он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

С тех пор Марожан ни разу не выигрывал больше одного матча. Но, несмотря на все неудачи, он по-прежнему в топ-50.

На Уимблдоне Фабиан проиграл в первом круге немцу Яну-Леннарду Штруффу. Перед этим он уступил на старте турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до второго раунда в Галле.

Прогнозы на теннис

На грунте Марожан тоже почти ничего не показал в этом году. Разве что можно вспомнить выход во второй круг Ролан Гаррос и на «тысячнике» в Мадриде.

Руне

Хольгер тем временем по итогам Уимблдона опустился в рейтинге на 17-е место.

Датчанин не смог защитить прошлогодний четвертьфинал, хотя его выступление все равно нельзя назвать провальным. На этот раз он дошел до четвертого круга, где проиграл Новаку Джоковичу.

К слову, на Открытом чемпионате Франции Руне тоже прошел три раунда, после чего уступил будущему финалисту турнира Саше Звереву.

Ранее в текущем сезоне Руне выиграл девять из 14-ти матчей на грунте. На этом покрытии он пока ни разу не проигрывал в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 3.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: весной Хольгер проиграл венгру в Майами со счетом 1:6, 1:6. Тогда датчанин сказал, что он не мог нормально играть из-за проблем со спиной. Очевидно, что после такого разгрома Руне настроен взять реванш. Скорее всего, получится.

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.10.