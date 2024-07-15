Марожан
Венгерский теннисист очень неудачно провел предыдущие несколько месяцев. Самое интересное, что спад начался сразу после того, как он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.
С тех пор Марожан ни разу не выигрывал больше одного матча. Но, несмотря на все неудачи, он по-прежнему в топ-50.
На Уимблдоне Фабиан проиграл в первом круге немцу Яну-Леннарду Штруффу. Перед этим он уступил на старте турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до второго раунда в Галле.
На грунте Марожан тоже почти ничего не показал в этом году. Разве что можно вспомнить выход во второй круг Ролан Гаррос и на «тысячнике» в Мадриде.
Руне
Хольгер тем временем по итогам Уимблдона опустился в рейтинге на 17-е место.
Датчанин не смог защитить прошлогодний четвертьфинал, хотя его выступление все равно нельзя назвать провальным. На этот раз он дошел до четвертого круга, где проиграл Новаку Джоковичу.
К слову, на Открытом чемпионате Франции Руне тоже прошел три раунда, после чего уступил будущему финалисту турнира Саше Звереву.
Ранее в текущем сезоне Руне выиграл девять из 14-ти матчей на грунте. На этом покрытии он пока ни разу не проигрывал в первом круге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 3.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: весной Хольгер проиграл венгру в Майами со счетом 1:6, 1:6. Тогда датчанин сказал, что он не мог нормально играть из-за проблем со спиной. Очевидно, что после такого разгрома Руне настроен взять реванш. Скорее всего, получится.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.10.