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    Андреева с победы начнёт турнир в Палермо?

    Андреева — Семенистая. Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч, Палермо, 15 июля 2024 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева и латвийка Дарья Семенистая встретятся в первом круге WTA Палермо. Матч пройдёт 15 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Семенистая, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 15 Июля 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Палермо. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 11:00 Дарья Семенистая (Латвия)

    Дарья Семенистая (Латвия)

  • Палермо. Женщины
    •

    Андреева

    Перед стартом на WTA-250 в Палермо Эрика Андреева завершила выступление на британском «мэйджоре». Российская теннисистка попала в основную сетку Уимблдона после того, как с турнира «Большого шлема» из-за травмы плеча снялась третья ракетка планеты Арина Соболенко.

    На Уимблдоне Эрика Андреева сыграла два матча: в первом круге спортсменка одолела американку Эмину Бекташ (7:6, 3:6, 6:3). Во втором круге соревнований россиянка уступила хорватке Донне Векич (2:6, 3:6).

    В этой встрече Эрика Андреев один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла один тай-брейк.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Эрика Андреева занимает 101 место.

    Семенистая

    Дарья Семенистая не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона, проиграв на самой ранней стадии отбора Терезе Мартинцовой из Чехии (4:6, 1:6).

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    • После «мэйджора» в Лондоне латвийская теннисистка попробовала свои силы на турнирах в Монпелье (Франция) и Бастаде (Швеция).

    На турнире во Франции Семенистая выиграла у хозяйки корта Эмелин Дартрон (6:1, 6:1), но затем уступила бельгийке Мари Бенуа (3:6, 2:6).

    В Швеции Семенистая обыграла шведку Мирьям Бьорклунд (6:4, 6:2), но во втором круге потерпела фиаско в матче от Диан Парри из Франции (4:6, 1:6).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Семенистая занимает 108 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.60, победу Семенистой букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Эрика Андреева подходит к матчу в качестве фаворита, как показывает практика Дарья Семенистая дальше второго круга не проходит. Да и у Андреевой больше опыта, особенно на играх Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-1.5) с коэффициентом 2.52.

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    Андреева — Семенистая: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Андреева с победы начнёт турнир в Палермо?
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