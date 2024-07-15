Эрика Андреева (Россия)
Дарья Семенистая (Латвия)
Андреева
Перед стартом на WTA-250 в Палермо Эрика Андреева завершила выступление на британском «мэйджоре». Российская теннисистка попала в основную сетку Уимблдона после того, как с турнира «Большого шлема» из-за травмы плеча снялась третья ракетка планеты Арина Соболенко.
На Уимблдоне Эрика Андреева сыграла два матча: в первом круге спортсменка одолела американку Эмину Бекташ (7:6, 3:6, 6:3). Во втором круге соревнований россиянка уступила хорватке Донне Векич (2:6, 3:6).
В этой встрече Эрика Андреев один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла один тай-брейк.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Эрика Андреева занимает 101 место.
Семенистая
Дарья Семенистая не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона, проиграв на самой ранней стадии отбора Терезе Мартинцовой из Чехии (4:6, 1:6).
После «мэйджора» в Лондоне латвийская теннисистка попробовала свои силы на турнирах в Монпелье (Франция) и Бастаде (Швеция).
На турнире во Франции Семенистая выиграла у хозяйки корта Эмелин Дартрон (6:1, 6:1), но затем уступила бельгийке Мари Бенуа (3:6, 2:6).
В Швеции Семенистая обыграла шведку Мирьям Бьорклунд (6:4, 6:2), но во втором круге потерпела фиаско в матче от Диан Парри из Франции (4:6, 1:6).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Дарья Семенистая занимает 108 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.60, победу Семенистой букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Эрика Андреева подходит к матчу в качестве фаворита, как показывает практика Дарья Семенистая дальше второго круга не проходит. Да и у Андреевой больше опыта, особенно на играх Уимблдона.
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Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-1.5) с коэффициентом 2.52.