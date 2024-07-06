Кто из соперниц продолжит участие в Уимблдоне?

Россиянка Анна Калинская и россиянка Людмила Самсонова встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна Калинская уверенно шагнула в третий круг Уимблдона, переиграв Марию Боузкову из Чехии (6:4, 6:1). Отметим, что российская теннисистка выиграла 10 из 12 последних геймов.

Матч против Боузковой длился 1 час 24 минуты. Калинская один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и четыре раза успешно сыграла на тай-брейке.

На Уимблдоне Анна Калинска также смогла нанести поражение Панне Удварди из Венгрии (6:3, 6:2).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 18 место.

Самсонова

Людмила Самсонова уверенно прошла третий раунда Уимблдона, переиграв соотечественницу Элину Аванесян (6:3, 6:3). И вот снова русское дерби, на этот раз против Анны Калинской.

Российская теннисистка в матче с Аванесян шесть раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и успешно сыграла на тай-брейке 5 раз. Самсонова также сыграла положительно во встрече против испанской теннисистки Ребеки Машаровой (6:3, 4:6, 6:2).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Людмила Самсонова занимает 15 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.11, победу Удварди букмекеры предлагают за 6.45.

Прогноз: В том, что Анна Калинская одержит победу, нет никаких сомнений. Ожидаем крупной победы российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-6) с коэффициентом 2.07.