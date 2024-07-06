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    Кто из соперниц продолжит участие в Уимблдоне?

    Калинская — Самсонова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч, Уимблдон, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Самсонова
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская и россиянка Людмила Самсонова встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Калинская

    Анна Калинская уверенно шагнула в третий круг Уимблдона, переиграв Марию Боузкову из Чехии (6:4, 6:1). Отметим, что российская теннисистка выиграла 10 из 12 последних геймов.

    Матч против Боузковой длился 1 час 24 минуты. Калинская один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и четыре раза успешно сыграла на тай-брейке.

    На Уимблдоне Анна Калинска также смогла нанести поражение Панне Удварди из Венгрии (6:3, 6:2).
    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Калинская занимает 18 место.

    Самсонова

    Людмила Самсонова уверенно прошла третий раунда Уимблдона, переиграв соотечественницу Элину Аванесян (6:3, 6:3). И вот снова русское дерби, на этот раз против Анны Калинской.

    Российская теннисистка в матче с Аванесян шесть раз подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и успешно сыграла на тай-брейке 5 раз. Самсонова также сыграла положительно во встрече против испанской теннисистки Ребеки Машаровой (6:3, 4:6, 6:2).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Людмила Самсонова занимает 15 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.11, победу Удварди букмекеры предлагают за 6.45.

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    Прогноз: В том, что Анна Калинская одержит победу, нет никаких сомнений. Ожидаем крупной победы российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Калинской (-6) с коэффициентом 2.07.

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    Калинская — Самсонова: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Кто из соперниц продолжит участие в Уимблдоне?
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