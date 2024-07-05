ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе — нападающий сборной ФранцииКороче, Евро. 5 июля Юлиан НагельсманДневник Евро. Врачи не советуют смотреть Англию, Нагельсман закручивает гайки, Фоден обещает исправиться Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
    Все новости спорта

    Синнер снова понадобится дополнительный сет?

    Синнер — Кецманович. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Уимблдон 5 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Миомир Кецманович Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Кецманович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    В отличие от конкурентов, у Янника уже втором круге была максимально серьезная проверка на прочность, после которой не осталось ни малейших сомнений в его готовности бороться за титул.

    Синнер одержал победу над Маттео Берреттини — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6.

    Как и ожидалось, это был тяжелейший матч, но его ключевые моменты стали еще одним свидетельством того, что Синнер стал заметно сильнее не только в игровом, но и в психологическом плане.

    Это подтверждает и тот факт, что Янник выиграл уже семь тай-брейков подряд. Раньше такими сериями мог похвастаться только Новак Джокович.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Вот что сказал после матча Берреттини: «Я очень горжусь собой. А он совершенствуется с каждым днем. Он всегда хорошо принимал и хорошо двигался. Но еще он очень тонко играет, считывает моменты и не только поддерживает ритм, но и бьет с вращением, режет — это отличная работа».

    Кецманович

    Миомир повторил свой лучший результат на британском мэйджоре. В 2022-м он тоже дошел здесь до третьего раунда.

    На этой неделе сербский теннисист начал с победы над индийцем Сумитом Нагалом — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

    Во втором круге Кецманович одержал волевую победу над Таллоном Грикспором — 4:6, 7:6, 1:6, 6:2, 6:3. Это почти сенсация, нидерландец все-таки один из тех, кто любит играть на траве и порой делает это очень успешно.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ранее в этом году Кецманович смог выиграть больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он добрался до четвертого раунда, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На Кецмановича можно поставить за 13.50.

    Прогноз: в отличие от предыдущего матча с участием итальянца, в этом нет ни малейшей интриги. Скорее всего, Янник обыграет серба с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Касаткина — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Костюк — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Штруфф — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Кецманович: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Синнер снова понадобится дополнительный сет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры