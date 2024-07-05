Синнер снова понадобится дополнительный сет?

Итальянец Янник Синнер сыграет против серба Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 5 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

В отличие от конкурентов, у Янника уже втором круге была максимально серьезная проверка на прочность, после которой не осталось ни малейших сомнений в его готовности бороться за титул.

Синнер одержал победу над Маттео Берреттини — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6.

Как и ожидалось, это был тяжелейший матч, но его ключевые моменты стали еще одним свидетельством того, что Синнер стал заметно сильнее не только в игровом, но и в психологическом плане.

Это подтверждает и тот факт, что Янник выиграл уже семь тай-брейков подряд. Раньше такими сериями мог похвастаться только Новак Джокович.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Вот что сказал после матча Берреттини: «Я очень горжусь собой. А он совершенствуется с каждым днем. Он всегда хорошо принимал и хорошо двигался. Но еще он очень тонко играет, считывает моменты и не только поддерживает ритм, но и бьет с вращением, режет — это отличная работа».

Кецманович

Миомир повторил свой лучший результат на британском мэйджоре. В 2022-м он тоже дошел здесь до третьего раунда.

На этой неделе сербский теннисист начал с победы над индийцем Сумитом Нагалом — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Кецманович одержал волевую победу над Таллоном Грикспором — 4:6, 7:6, 1:6, 6:2, 6:3. Это почти сенсация, нидерландец все-таки один из тех, кто любит играть на траве и порой делает это очень успешно.

Ранее в этом году Кецманович смог выиграть больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он добрался до четвертого раунда, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На Кецмановича можно поставить за 13.50.

Прогноз: в отличие от предыдущего матча с участием итальянца, в этом нет ни малейшей интриги. Скорее всего, Янник обыграет серба с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,0) за 2.05.