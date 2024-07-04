Сафиуллин совершит еще один камбэк?

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Махач

Томаш должен был начинать турнир матчем против Энди Маррея, но британец в последний все же решил не играть в одиночном разряде.

Вместо Маррея соперником чеха стал еще один бывший представитель топ-10 — Давид Гоффен.

Матч против бельгийца превратился в настоящее испытание, Махач дожал бывшую седьмую ракетку мира только на решающем тай-брейке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

При этом Махач отыгрался с 0-2 по сетам — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6. В пятой партии Гоффен вел со счетом 5:0, но в итоге позволил Томашу совершить невероятный камбэк.

Сафиуллин

Роман тоже был на грани поражения, но в итоге стал одним из героев первого раунда.

Сафиуллин одержал волевую победу над Франсиско Серундоло — 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Возможно, для россиянина этот успех станет переломным моментом в сезоне, который пока что получается для него, мягко говоря, неудачным.

Сафиуллин прервал серию из семи поражений на уровне ATP. После второго сета против аргентинца он, наверное, и сам не верил, что в состоянии совершить такой камбэк.

Ну и просто напомним, что в прошлом году прорыв Сафиуллина в рейтинге начался с выхода в четвертьфинал Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.82, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: кажется, после такого камбэка Роман снова почувствовал уверенность в собственных силах. Прошлой осенью многие признавали, что он играет на уровне топ-20, но потом что-то сломалось. Очень похоже на то, что основная проблема заключается в психологии. Если сумеет правильно настроиться, спокойно обыграет чеха.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по сетам (-1,5) за 2.78.