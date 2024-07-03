Шелтону снова понадобится пятый сет?

Американец Бен Шелтон сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Харрис

Ллойд второй раз в карьере прошел первый круг на британском мэйджоре.

При этом с учетом квалификации он провел здесь уже четыре матча. В решающем раунде отбора южноафриканец выиграл у француза Юго Гренье.

В основной сетке Харрис начал с волевой победы над Алексом Микельсеном — 3:6, 4:6, 7:6, 6:2, 7:6.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На решающем тай-брейке Харрис отыграл матчбол при счете 8:9. Кроме того, в пятой партии он сделал брейк при 5:5, но сразу после этого отдал гейм на своей подаче. В общем, это был очень изнурительный матч.

Шелтон

Бен тоже с трудом прошел первый круг и в очередной раз подтвердил, что ему пока не всегда легко играть на траве.

Американец одержал волевую победу над Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

В этом матче Шелтон отыграл 12 брейк-пойнтов из 14. У итальянца, который занимает в рейтинге 148-е место, было достаточно шансов, чтобы остановить 14-ю ракетку мира.

Но также стоит отметить, что Шелтон почти идеально провел пятую партию, отдав на своей подаче лишь четыре очка.

В июне Шелтон не прошел первый круг в Штутгарте и Лондоне и проиграл 201-й ракетке мира Полу Джаббу в четвертьфинале турнира на Мальорке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 2.07, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: у южноафриканского теннисиста очень неприятная подача. Конечно, далеко не всегда он может похвастаться высоким процентом точности на первом мяче, но в любом случае почти не сомнений, что Бена ждет еще один нервный матч.

Рекомендуемая ставка: победа Харриса за 2.07.