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    Шелтону снова понадобится пятый сет?

    Харрис — Шелтон. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харрис — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харрис — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Ллойд Джордж Харрис

  • ЮАР
    •  Ллойд Джордж Харрис 18:00 Бен Шелтон (США)

    Бен Шелтон (США)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Харрис

    Ллойд второй раз в карьере прошел первый круг на британском мэйджоре.

    При этом с учетом квалификации он провел здесь уже четыре матча. В решающем раунде отбора южноафриканец выиграл у француза Юго Гренье.

    В основной сетке Харрис начал с волевой победы над Алексом Микельсеном — 3:6, 4:6, 7:6, 6:2, 7:6.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На решающем тай-брейке Харрис отыграл матчбол при счете 8:9. Кроме того, в пятой партии он сделал брейк при 5:5, но сразу после этого отдал гейм на своей подаче. В общем, это был очень изнурительный матч.

    Шелтон

    Бен тоже с трудом прошел первый круг и в очередной раз подтвердил, что ему пока не всегда легко играть на траве.

    Американец одержал волевую победу над Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

    В этом матче Шелтон отыграл 12 брейк-пойнтов из 14. У итальянца, который занимает в рейтинге 148-е место, было достаточно шансов, чтобы остановить 14-ю ракетку мира.

    Но также стоит отметить, что Шелтон почти идеально провел пятую партию, отдав на своей подаче лишь четыре очка.

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    В июне Шелтон не прошел первый круг в Штутгарте и Лондоне и проиграл 201-й ракетке мира Полу Джаббу в четвертьфинале турнира на Мальорке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 2.07, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: у южноафриканского теннисиста очень неприятная подача. Конечно, далеко не всегда он может похвастаться высоким процентом точности на первом мяче, но в любом случае почти не сомнений, что Бена ждет еще один нервный матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Харриса за 2.07.

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    Харрис — Шелтон: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Шелтону снова понадобится пятый сет?
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