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    Алькарасу понадобится дополнительный сет в игре с Вукичем?

    Алькарас — Вукич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Вукич
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 13:00 Александр Вукич (Австралия)

    Александр Вукич (Австралия)

  • Истборн. Мужчины
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    Алькарас

    Карлитос начал защиту титула с победы над Марком Лаялом — дебютантом турнира.

    Конечно, хочется сказать, что это была уверенная победа, но потрудиться здесь все же пришлось, первые два сета получились не самыми простыми — 7:6, 7:5.

    Более того, и в первой партии, и во второй эстонский теннисист вел с брейком, но до настоящей интриги, конечно, не дошло — Алькарас даже на траве способен творить магию на траве.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В общем, для первого матча Алькарас сыграл вполне прилично. Можно не сомневаться, что дальше будет только лучше.

    Вукич

    Александр тем временем второй год подряд прошел первый раунд на британском мэйджоре.

    В понедельник австралийский теннисист одержал волевую победу над Себастьяном Офнером, который на прошлой неделе дошел до финала на Мальорке.

    Вукич с трудом дожал австрийца только на тай-брейке пятого сета — 6:7, 6:4, 6:4, 3:6, 7:6.

    В решающей партии случилась настоящая драма: Офнер не реализовал матчбол на подаче при счете 5:4.

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    Также отметим, что у Вукича была серьезная подготовка к Уимблдону. В июне он дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и до полуфинала в Истборне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 16.75.

    Прогноз: четыре года назад тогда еще юный Карлитос проиграл Вукичу в квалификации Ролан Гаррос. Разумеется, теперь испанец возьмет реванш. Но не факт, что дойдет до серьезного разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.

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    Алькарас — Вукич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарасу понадобится дополнительный сет в игре с Вукичем?
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