Испанец Карлос Алькарас сыграет против австралийца Александра Вукича во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлитос начал защиту титула с победы над Марком Лаялом — дебютантом турнира.

Конечно, хочется сказать, что это была уверенная победа, но потрудиться здесь все же пришлось, первые два сета получились не самыми простыми — 7:6, 7:5.

Более того, и в первой партии, и во второй эстонский теннисист вел с брейком, но до настоящей интриги, конечно, не дошло — Алькарас даже на траве способен творить магию на траве.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В общем, для первого матча Алькарас сыграл вполне прилично. Можно не сомневаться, что дальше будет только лучше.

Вукич

Александр тем временем второй год подряд прошел первый раунд на британском мэйджоре.

В понедельник австралийский теннисист одержал волевую победу над Себастьяном Офнером, который на прошлой неделе дошел до финала на Мальорке.

Вукич с трудом дожал австрийца только на тай-брейке пятого сета — 6:7, 6:4, 6:4, 3:6, 7:6.

В решающей партии случилась настоящая драма: Офнер не реализовал матчбол на подаче при счете 5:4.

Также отметим, что у Вукича была серьезная подготовка к Уимблдону. В июне он дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и до полуфинала в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 16.75.

Прогноз: четыре года назад тогда еще юный Карлитос проиграл Вукичу в квалификации Ролан Гаррос. Разумеется, теперь испанец возьмет реванш. Но не факт, что дойдет до серьезного разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.