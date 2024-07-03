Карлос Алькарас
Александр Вукич (Австралия)
Алькарас
Карлитос начал защиту титула с победы над Марком Лаялом — дебютантом турнира.
Конечно, хочется сказать, что это была уверенная победа, но потрудиться здесь все же пришлось, первые два сета получились не самыми простыми — 7:6, 7:5.
Более того, и в первой партии, и во второй эстонский теннисист вел с брейком, но до настоящей интриги, конечно, не дошло — Алькарас даже на траве способен творить магию на траве.
В общем, для первого матча Алькарас сыграл вполне прилично. Можно не сомневаться, что дальше будет только лучше.
Вукич
Александр тем временем второй год подряд прошел первый раунд на британском мэйджоре.
В понедельник австралийский теннисист одержал волевую победу над Себастьяном Офнером, который на прошлой неделе дошел до финала на Мальорке.
Вукич с трудом дожал австрийца только на тай-брейке пятого сета — 6:7, 6:4, 6:4, 3:6, 7:6.
В решающей партии случилась настоящая драма: Офнер не реализовал матчбол на подаче при счете 5:4.
Также отметим, что у Вукича была серьезная подготовка к Уимблдону. В июне он дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и до полуфинала в Истборне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Вукича можно поставить за 16.75.
Прогноз: четыре года назад тогда еще юный Карлитос проиграл Вукичу в квалификации Ролан Гаррос. Разумеется, теперь испанец возьмет реванш. Но не факт, что дойдет до серьезного разгрома.
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Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.