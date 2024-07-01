Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штруфф

В прошлом году Ян-Леннард дошел до финала на травяном турнире в Штутгарте, но в итоге не поехал на британский мэйджор из-за травмы бедра.

На этот раз с немецким теннисистом все в порядке, несмотря на то, что две недели назад он не вышел на матч с Брэндоном Накашимой в четвертьфинале все того же турнира в Штутгарте.

Вскоре после этого Штруфф выступил на турнире в Галле. Прежде чем уступить в четвертьфинале Яннику Синнеру, он выиграл у Лучано Дардери и Стефаноса Циципаса.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Несмотря на то, что 34-летний Штруфф порой очень неплохо играет, в предыдущих сезонах он лишь в трех случаях смог пройти первый круг на британском мэйджоре.

Марожан

В прошлом году Фабиан попал в основную сетку Уимблдона как лаки-лузер, но в первом же раунде уступил бельгийцу Давиду Гоффену.

С тех пор венгерский теннисист не только закрепился в первой сотне рейтинга, но и дебютировал в топ-50, поэтому теперь ему не пришлось мучиться в квалификации.

В июне Марожан выступил сразу на трех травяных турнирах, но выграл лишь один матч.

В Штутгарте и Истборне Марожан не прошел первый раунд, а в Галле проиграл во втором круге Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 1.22, победу Марожана букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: в первом раунде обязательно будут сюрпризы, но в этом матче немецкий теннисист, скорее всего, подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа + тотал геймов больше 33,5 за 2.10.