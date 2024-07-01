Плишкова
Каролина Плишкова из Чехии — двукратная финалистка серии турниров «Большого шлема». На одном из последних турниров в Ноттингеме теннисистка дошла до финала, где уступила британкеКэти Бултер (6:4, 3:6, 2:6).
Стоит также отметить, что Плишкова впервые с «Уимблдона-2021» вышла в полуфинал на травяном покрытии.
На последнем турнире серии «Большого шлема» Плишкова не смогла пройти первый круг, уступив украинке Элине Свитолиной (6:3, 4:6, 2:6).
Каролина Плишкова занимает в рейтинге WTA 42 место.
Шнайдер
Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла титул на турнире WTA-500 в Бад Хомубрге. В финале россиянка переиграла Донну Векич из Хорвати ( 6:3, 2:6, 6:3).
Для Шнайдер — это второй титул в карьере, 20-летняя спортсменка в феврале 2024 также выиграла соревнования в тайском Хуакине.
На данный момент выигрышная серия Дианы Шнайдер составляет 5 матчей, все поединки российская теннисистка выиграла в немецком Бад Хомбурге.
После победы в Бад Хомбурге Диана Шнайдер поднимется в рейтинге WTA с 47 на 30 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.76, победу Плишковой букмекеры предлагают за 2.06.
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Прогноз: На фоне триумфа в Бад Хомбурге Диана Шнайдер может поймать победную волну. Плишкова не та соперница, которую стоит опасаться, так что у российской теннисистки есть все шансы пройти во второй круг Уимблдона.
Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 1.76.