Алекс Микельсен (США)
Себастьян Офнер
Микельсен
Алекс на этой неделе снова напомнил, что он все-таки неслучано находится в топ-70.
Американец не очень удачно провел несколько недавних турниров на траве. Например, на «челленджере» в Сербитоне и Штутгарте он не прошел первый раунд, а в Галле сразу после квалификации уступил Маттео Берреттини.
На Мальорке 19-летний Микельсен начал с победы над португальцем Нуну Боржешем — 6:3, 7:6.
В следующем матче Микельсен остановил опытного француза Адриана Маннарино (7:6, 6:4), который в прошлом году выиграл 12 из 16 матчей на траве.
В этом году Алекс еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.
Офнер
У Себастьна до этой недели тоже не было в текущем сезоне ни одной победы на траве на уровне основной сетки ATP, но на Мальорке он наконец-то прервал неприятную серию.
В первом круге австрийский теннисист с трудом выиграл у испанца Хауме Муньяра — 3:6, 6:4, 7:6. Решающий тай-брейк получился максимально напряженным, но нервная система соперника оказалась менее прочной.
В следующем матче Офнер одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:3, 7:5.
Лучшим результатом Офнера в этом сезоне пока остается выход в полуфинал январского турнира в Гонконге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.75, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: в прошлом году Алекс обыграл австрийца на турнире в Уинстон-Сейлеме со счетом 7:6, 7:5. Вполне вероятно, что Офнер снова проиграет 19-летнему американцу, чей теннис очень подходит для игры на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 1.97.