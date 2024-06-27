Американец Алекс Микельсен сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Офнер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс на этой неделе снова напомнил, что он все-таки неслучано находится в топ-70.

Американец не очень удачно провел несколько недавних турниров на траве. Например, на «челленджере» в Сербитоне и Штутгарте он не прошел первый раунд, а в Галле сразу после квалификации уступил Маттео Берреттини.

На Мальорке 19-летний Микельсен начал с победы над португальцем Нуну Боржешем — 6:3, 7:6.

В следующем матче Микельсен остановил опытного француза Адриана Маннарино (7:6, 6:4), который в прошлом году выиграл 12 из 16 матчей на траве.

Прогнозы на теннис

В этом году Алекс еще ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Офнер

У Себастьна до этой недели тоже не было в текущем сезоне ни одной победы на траве на уровне основной сетки ATP, но на Мальорке он наконец-то прервал неприятную серию.

В первом круге австрийский теннисист с трудом выиграл у испанца Хауме Муньяра — 3:6, 6:4, 7:6. Решающий тай-брейк получился максимально напряженным, но нервная система соперника оказалась менее прочной.

В следующем матче Офнер одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:3, 7:5.

Лучшим результатом Офнера в этом сезоне пока остается выход в полуфинал январского турнира в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.75, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: в прошлом году Алекс обыграл австрийца на турнире в Уинстон-Сейлеме со счетом 7:6, 7:5. Вполне вероятно, что Офнер снова проиграет 19-летнему американцу, чей теннис очень подходит для игры на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 1.97.