Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Юэ Юань встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина во второй раз подряд выйдет на корт против представительницы Китая. На этот раз первой ракетке России будет противостоять Юэ Юань.

На «пятисотке» в Великобритании в первом круге Касаткина играла против Синьюй Ван. Это сражение осталось за россиянкой (6:4, 6:2). Даша управилась с соперницей за 1 час и 25 минут игрового времени.

Стоит отметить, что в этом противостоянии у Дарьи Касаткиной не шла подача, российская теннисистка допустила 8 двойных ошибок.

Прогнозы на теннис

Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

Юань

Юэ Юань прервала двухматчевую проигрышную серию, в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Истбурне китаянка нанесла поражение представительнице российского тенниса Анастасии Потаповой, хотя сама встреча так и не была доиграна — 1:0 (6:3, 6:6).

Дело в том, Потапова повредила колено, упав на травяное покрытие, когда соперницы разыгрывали сетбол. Так российская теннисистка снялась с турнира, а китайская прошла дальше и по турнирной сетке снова сойдётся со спортсменкой из России.

До этого Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6) в рамках турнира, который прошёл в Бирмингеме.

Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юань букмекеры предлагают за 2.85.

Прогноз: В этом году Касаткина и Юань уже играли между собой, было это на хард покрытии в Индиан Уэллсе в марте. Тогда китайская теннисистка праздновала победу со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 3:6). В том что, предстоящая игра тоже получится, нет сомнений. Мы верим в то, что Дарья Касаткина сможет взять реванш у Юань и шагнёт в четвертьфинал британского розыгрыша.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-4.5) с коэффициентом 2.12.