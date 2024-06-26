ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ральф Рангник (главный тренер сборной Австрии)Короче, Евро. 25-26 июня Марсель Забитцер — автор решающего мяча в матче с НидерландамиДневник Евро-2024. Рангник снова на коне, Дании помог рейтинг, комары атакуют Бундестим Федор СмоловКруговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
  • 23:55
    • Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания с Сербией
  • 23:27
    • Дацюк введен в Зал славы хоккея
    Все новости спорта

    Дарья Касаткина сможет взять реванш у Юань?

    Касаткина — Юань. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч в Истбурн 26 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Дарья Касаткина
    Прогноз и ставки на Касаткина — Юань
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Юэ Юань встретятся во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 26 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Юань, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Истборн. Женщины 26 Июня 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 16:00 Юань Юэ

    Юань Юэ

  • Китай
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина во второй раз подряд выйдет на корт против представительницы Китая. На этот раз первой ракетке России будет противостоять Юэ Юань.

    На «пятисотке» в Великобритании в первом круге Касаткина играла против Синьюй Ван. Это сражение осталось за россиянкой (6:4, 6:2). Даша управилась с соперницей за 1 час и 25 минут игрового времени.

    Стоит отметить, что в этом противостоянии у Дарьи Касаткиной не шла подача, российская теннисистка допустила 8 двойных ошибок.

    Прогнозы на теннис

    Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

    Юань

    Юэ Юань прервала двухматчевую проигрышную серию, в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Истбурне китаянка нанесла поражение представительнице российского тенниса Анастасии Потаповой, хотя сама встреча так и не была доиграна — 1:0 (6:3, 6:6).

    Дело в том, Потапова повредила колено, упав на травяное покрытие, когда соперницы разыгрывали сетбол. Так российская теннисистка снялась с турнира, а китайская прошла дальше и по турнирной сетке снова сойдётся со спортсменкой из России.

  • Второй финал Калинской, знаковая победа Синнера, неудачи Медведева и Рублева и травмы Соболенко и Маррея
  • Позади еще семь очень насыщенных дней на кортах
  • 23/06/2024

    • До этого Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6) в рамках турнира, который прошёл в Бирмингеме.

    Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юань букмекеры предлагают за 2.85.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: В этом году Касаткина и Юань уже играли между собой, было это на хард покрытии в Индиан Уэллсе в марте. Тогда китайская теннисистка праздновала победу со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 3:6). В том что, предстоящая игра тоже получится, нет сомнений. Мы верим в то, что Дарья Касаткина сможет взять реванш у Юань и шагнёт в четвертьфинал британского розыгрыша.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-4.5) с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шнайдер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меньшик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Руусувуори — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Андижан — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Касаткина — Юань: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на теннис. Дарья Касаткина сможет взять реванш у Юань?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры