Дарья Касаткина
Юань Юэ
Касаткина
Дарья Касаткина во второй раз подряд выйдет на корт против представительницы Китая. На этот раз первой ракетке России будет противостоять Юэ Юань.
На «пятисотке» в Великобритании в первом круге Касаткина играла против Синьюй Ван. Это сражение осталось за россиянкой (6:4, 6:2). Даша управилась с соперницей за 1 час и 25 минут игрового времени.
Стоит отметить, что в этом противостоянии у Дарьи Касаткиной не шла подача, российская теннисистка допустила 8 двойных ошибок.
Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.
Юань
Юэ Юань прервала двухматчевую проигрышную серию, в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Истбурне китаянка нанесла поражение представительнице российского тенниса Анастасии Потаповой, хотя сама встреча так и не была доиграна — 1:0 (6:3, 6:6).
Дело в том, Потапова повредила колено, упав на травяное покрытие, когда соперницы разыгрывали сетбол. Так российская теннисистка снялась с турнира, а китайская прошла дальше и по турнирной сетке снова сойдётся со спортсменкой из России.
До этого Юань проиграла американке Слоан Стивенс (3:6, 3:6) в рамках турнира, который прошёл в Бирмингеме.
Юэ Юань занимает в рейтинге WTA 38 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.43, победу Юань букмекеры предлагают за 2.85.
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Прогноз: В этом году Касаткина и Юань уже играли между собой, было это на хард покрытии в Индиан Уэллсе в марте. Тогда китайская теннисистка праздновала победу со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 3:6). В том что, предстоящая игра тоже получится, нет сомнений. Мы верим в то, что Дарья Касаткина сможет взять реванш у Юань и шагнёт в четвертьфинал британского розыгрыша.
Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-4.5) с коэффициентом 2.12.