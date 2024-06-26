Шелтон
Бен слабо провел предыдущие турниры на траве, до сих пор не выиграв ни одного матча.
В Штутгарте американский теннисист проиграл в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту.
На турнире в Лондоне Шелтон сразу уступил французу Джованни Мпетши-Перрикару.
В Истборне 21-летний Шелтон попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Хиджиката
Ринки тем временем провел в этом месяце на траве уже семь матчей.
На прошлой неделе австралийский теннисист добрался до четвертьфинала в Лондоне. В основной сетке Хиджиката выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди, после чего его с трудом остановил Себасьян Корда.
Кроме того, в квалификации Хиджиката обыграл француза Артура Риндеркнеша. Этот результат тоже не стоит недооценивать.
На Мальорке 23-летний Хиджиката начал с победы над итальянцем Лукой Нарди — 6:2, 2:6, 7:5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.69.
Прогноз: несмотря на то, что у Бена есть абсолютно всё для того, чтобы успешно выступать на траве, ему, похоже, не очень нравится это покрытие. Поражение американца в предстоящем матче не станет сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.69.