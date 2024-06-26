Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Хиджиката, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен слабо провел предыдущие турниры на траве, до сих пор не выиграв ни одного матча.

В Штутгарте американский теннисист проиграл в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту.

На турнире в Лондоне Шелтон сразу уступил французу Джованни Мпетши-Перрикару.

Прогнозы на теннис

В Истборне 21-летний Шелтон попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Хиджиката

Ринки тем временем провел в этом месяце на траве уже семь матчей.

На прошлой неделе австралийский теннисист добрался до четвертьфинала в Лондоне. В основной сетке Хиджиката выиграл у Фрэнсиса Тиафо и Маттео Арнальди, после чего его с трудом остановил Себасьян Корда.

Кроме того, в квалификации Хиджиката обыграл француза Артура Риндеркнеша. Этот результат тоже не стоит недооценивать.

На Мальорке 23-летний Хиджиката начал с победы над итальянцем Лукой Нарди — 6:2, 2:6, 7:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: несмотря на то, что у Бена есть абсолютно всё для того, чтобы успешно выступать на траве, ему, похоже, не очень нравится это покрытие. Поражение американца в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.69.