Американка Пэйтон Стирнс и казашка Юлия Путинцева встретятся в первом круге турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Стирнс — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пэйтон Стирнс

В этом году Стирнс постепенно отыгрывает все утраченные позиции, которые она накопила за неудачный прошлый год.

На относительно недавнем «Ролан Гаррос» американка смогла добраться до третьего круга, где проиграла будущей полуфиналистке турнира Мирре Андреевой.

А до этого Пэйтон внезапно для всех забрала титул в марокканском Рабате, обыграв в решающей игре сильную египтянку Шериф

Хочется верить, что на траве её результаты будут точно не хуже, чем на грунте, но первая игра в сезоне на этом покрытии может выдастся тяжелой.

Юлия Путинцева

Последние результаты Путинцевой откровенно радуют, поскольку держать стабильно высокий уровень на протяжении нескольких лет — не самая простая задача.

Прогнозы на теннис

Многим хочется, чтобы Юлия вышла на действительно новый качественный уровень игры, однако ей постоянно мешают какие-то преграды.

Однако на последнем старте в Бирмингеме для спортсменки из Казахстана все складывалось максимально хорошо, поскольку она добралась до решающего поединка турнира, в котором по итогу победила австралийку Томлянович.

Перспективы продолжить удачное выступление на травяных кортах, но уже в Германии очень даже хорошие, но Стирнс для первого раунда — более, чем серьезная соперница.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую спортсменку в этом поединке: победа Стирнс — 2.65, победа Путинцевой — 1.49.

Прогноз: Путинцева легко расправится с американской соперницей

Ставка: Ф2 (-3) за 1.81

Альтернативный прогноз: Блинкова окажет достойное сопротивление, и просто так матч не отдаст

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.01.