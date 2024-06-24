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    Сможет ли Нисикори пройти первый круг в Истборне?

    Навоне — Нисикори. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2024 года

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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Кея Нисикори в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Навоне — Нисикори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2024 года

    Mariano Navone

  • Истборн. Мужчины
    •  Mariano Navone 12:00 Кеи Нисикори

    Кеи Нисикори

  • Япония
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    Навоне

    Мариано на минувшей неделе проиграл британцу Джеку Дрейперу (3:6, 2:6) на старте турнира в Лондоне.

    Результат не стал сюрпризом, учитывая тот факт, что у аргентинца практически отсутствует опыт выступлений на траве.

    Для Навоне это был всего лишь второй в карьере матч на этом покрытии. В прошлом году он безуспешно пытался пройти квалификацию на Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    Навоне с недавних пора входит в топ-30 только благодаря классным результатам на грунте. К слову, на харде за последние три года он тоже не выиграл ни одного матча.

    Нисикори

    Кей в этом году провел лишь три матча. В конце марта он вернулся в тур после очередной травмы, но с тех пор ему пока так и не удалось набрать оптимальную форму.

    Прошлым летом японский теннисист провел несколько турниров на харде, после чего не играл больше полугода из-за травмы колена.

    Три месяца назад Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру на старте «Мастерса» в Майами.

    Еще через два месяца бывшая третья ракетка мира поехал на «Ролан Гаррос». В первом круге Нисикори одержал победу над канадцем Габриэлем Диаллон, а во втором представитель Страны восходящего солнца не смог завершить матч против Бена Шелтона из-за проблем с плечом.

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    Нисикори планировал сыграть на турнире в немецком Галле, но в итоге решил не спешить с возвращением.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.62, победу Нисикори букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: несмотря на то, что японский теннисист почти не играл в последнее время, мы все равно считаем, что он способен выйти в следующий раунд. Аргентинец действительно умеет играть только на одном покрытии — на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисикори + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.

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    Навоне — Нисикори. Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Кея Нисикори в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Навоне — Нисикори с коэффициентом 2.07.
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