Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Кея Нисикори в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 12:00 мск. Навоне — Нисикори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Навоне

Мариано на минувшей неделе проиграл британцу Джеку Дрейперу (3:6, 2:6) на старте турнира в Лондоне.

Результат не стал сюрпризом, учитывая тот факт, что у аргентинца практически отсутствует опыт выступлений на траве.

Для Навоне это был всего лишь второй в карьере матч на этом покрытии. В прошлом году он безуспешно пытался пройти квалификацию на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

Навоне с недавних пора входит в топ-30 только благодаря классным результатам на грунте. К слову, на харде за последние три года он тоже не выиграл ни одного матча.

Нисикори

Кей в этом году провел лишь три матча. В конце марта он вернулся в тур после очередной травмы, но с тех пор ему пока так и не удалось набрать оптимальную форму.

Прошлым летом японский теннисист провел несколько турниров на харде, после чего не играл больше полугода из-за травмы колена.

Три месяца назад Нисикори проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру на старте «Мастерса» в Майами.

Еще через два месяца бывшая третья ракетка мира поехал на «Ролан Гаррос». В первом круге Нисикори одержал победу над канадцем Габриэлем Диаллон, а во втором представитель Страны восходящего солнца не смог завершить матч против Бена Шелтона из-за проблем с плечом.

Нисикори планировал сыграть на турнире в немецком Галле, но в итоге решил не спешить с возвращением.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 2.62, победу Нисикори букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: несмотря на то, что японский теннисист почти не играл в последнее время, мы все равно считаем, что он способен выйти в следующий раунд. Аргентинец действительно умеет играть только на одном покрытии — на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Нисикори + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.