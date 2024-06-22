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    Потаповой удастся прорваться в финал турнира?

    Томлянович — Потапова. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч в Бирмингеме 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томлянович — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и австралийка Айла Томлянович встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 14:30 мск. Томлянович — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 22 Июня 2024 года

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •  Айла Томлянович 14:30 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Томлянович

    Айла Томлянович стартовала на турнире в Бирмингеме с трёх побед. В первом круге австралийка оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой, разгромив соперницу со счетом 2:0 (6:2, 6:1).

    Во втором раунде рейтингового турнира категории WTA-250 Томлянович выиграла у Чжу Линь из Китая (6:7, 6:1, 6:4), как показала игра, победа для австралийки оказалась волевой.

    Сложным для Айлы Томлянович получился четвертьфинальеый матч против канадки Лейлы Фернандес (1:6, 6:3, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    К слову, Томлянович впервые с 2019 года вышла в полуфинал в полуфинал. Также 32-летняя австралийка впервые в карьере сыграет матч 1/2 на травяном покрытии.

    Потапова

    Впервые за год Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира. В 1/4 финала WTA-250 в Бирмингеме российская теннисистка нанесла поражение Барборе Крейчиковой из Чехии (6:1, 6:4).

    В прошлом году Потапова играла в полуфинале на этом же турнире в Бирмингеме. Однако Настя уступила Алене Остапенко из Латвии и не смогла выйти в финал.

    В нынышнем турнире в Бирмингеме, российская теннисистска во втором круге оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5). На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени. Стоит отметить, что Потапова в поединке против Бронцетти реализовала четыре брей-пойнта из четырёх возможных, 100% результат.

  • Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
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    • В превом круге турнира WTA Бирмингем-250 Потапова переиграла соотечественницу Элину Аванесян (6:4, 6:4).

    На данный момент Потапова занимает 36 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Томляновчи букмекеры предлагают за 2.80.

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    Прогноз: Анастасия Потапова — фаворит матча, на траве россиянка демонстрирует яркий теннис, соперника на турнире в Бирмингеме не отдала своим соперницам ни единого сета.

    Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05.

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    Томлянович — Потапова. Россиянка Анастасия Потапова и австралийка Айла Томлянович встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 14:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Томлянович — Потапова с коэффициентом 2.05.
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