Россиянка Анастасия Потапова и австралийка Айла Томлянович встретятся в полуфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 14:30 мск. Томлянович — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Томлянович

Айла Томлянович стартовала на турнире в Бирмингеме с трёх побед. В первом круге австралийка оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой, разгромив соперницу со счетом 2:0 (6:2, 6:1).

Во втором раунде рейтингового турнира категории WTA-250 Томлянович выиграла у Чжу Линь из Китая (6:7, 6:1, 6:4), как показала игра, победа для австралийки оказалась волевой.

Сложным для Айлы Томлянович получился четвертьфинальеый матч против канадки Лейлы Фернандес (1:6, 6:3, 6:2).

Прогнозы на теннис

К слову, Томлянович впервые с 2019 года вышла в полуфинал в полуфинал. Также 32-летняя австралийка впервые в карьере сыграет матч 1/2 на травяном покрытии.

Потапова

Впервые за год Анастасия Потапова вышла в полуфинал рейтингового турнира. В 1/4 финала WTA-250 в Бирмингеме российская теннисистка нанесла поражение Барборе Крейчиковой из Чехии (6:1, 6:4).

В прошлом году Потапова играла в полуфинале на этом же турнире в Бирмингеме. Однако Настя уступила Алене Остапенко из Латвии и не смогла выйти в финал.

В нынышнем турнире в Бирмингеме, российская теннисистска во втором круге оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5). На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени. Стоит отметить, что Потапова в поединке против Бронцетти реализовала четыре брей-пойнта из четырёх возможных, 100% результат.

В превом круге турнира WTA Бирмингем-250 Потапова переиграла соотечественницу Элину Аванесян (6:4, 6:4).

На данный момент Потапова занимает 36 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.43, победу Томляновчи букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: Анастасия Потапова — фаворит матча, на траве россиянка демонстрирует яркий теннис, соперника на турнире в Бирмингеме не отдала своим соперницам ни единого сета.

Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05.