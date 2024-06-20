Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:30 мск. Алькарас — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алькарас

Карлос начал защиту титула в Лондоне с победы над Франсиско Серундоло — 6:1, 7:5.

Во втором сете аргентинец вел 4:1 и 5:2, но испанец в конечном итоге сделал обратный брейк, отыграл несколько сетболов и уверенно довел всё это дело до победы.

Можно сказать, что для первого в этом году матче на траве Алькарас сыграл почти идеально. Даже на этом покрытии он умудряется играть на приеме не менее эффективно, чем на грунте и харде.

Прогнозы на теннис

С учетом прошлого сезона победная серия Алькараса на траве составляет уже 13 матчей. В 2023-м он выиграл не только турнир в Лондоне, но и Уимблдон.

Дрейпер

Джек тем временем выиграл уже шесть матчей подряд на траве.

На прошлой неделе британец стал победителем турнира в немецком Штутгарте. Благодаря этому успеху он стал первой ракеткой Великобритании.

На старте лондонского турнира Дрейпер одержал победу над Мариано Навоне — 6:3, 6:2.

Как и ожидалось, Джек легко переиграл аргентинца, для которого это был всего лишь второй в карьере матч на траве.

В каком-то смысле для Дрейпера это была еще одна тренировка перед важной встречей. В матче с Навоне он забрал 88 процентов очков на первом мяче, и 90 процентов — на втором.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.39, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: в 2022-м Карлос с трудом обыграл Джека в Базеле, а в 2023-м британец не смог завершить матч против испанца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

С тех пор Дрейпер добился существенного прогресса и наконец-то прибавил в плане выносливости.

В общем, мы считаем, что Джек может удивить Алькараса.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера за 3.02.