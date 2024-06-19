Чешка Маркета Вондроушова и россиянка Анна Калинская встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. Вондроушова — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Маркета Вондроушова

Несмотря на то, что Вондроушова входит в десятку лучших теннисисток планеты, но её игра против Свентек поражает своей беспомощностью.

При всем этом не стоит забывать, что Маркета выиграла главный прошлогодний травяной турнир в Лондоне.

По этому году она не прыгает выше головы, но иногда демонстрирует просто волшебный теннис, который в меру агрессивен и практически идеален с точки зрения защиты.

Хочется верить, что в Берлине от чешки дождутся продуктивной игры на протяжении всего турнира, хотя с Калинской придется довольно серьезно повозиться.

Анна Калинская

Последние старты в исполнении Калинской вполне радуют ей поклонников, поскольку ещё месяц назад она показывала теннис, близкий к эталонному.

Прогнозы на теннис

Однако уже на парижском грунте было видно, что силы постепенно Анну покидают, и во втором круге в мачте против Андрееску она не смогла одержать победу.

Лучшим результатом по сезону для россиянки оказался выход в финал соревнований в Дубае, где она также в трех сетах уступила итальянке Паолини.

На немецких травяных кортах россиянка постарается доказать свою конкурентоспособность, но в матче против Вондроушовой это сделать будет предельно сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Вондроушовой — 1.56, победа Калинской — 2.45.

Прогноз: Калинская не сможет навязать борьбу Маркете

Ставка: Ф1 (-3) за 1.90

Альтернативный прогноз: Чешка выиграет матч довольно убедительно

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04