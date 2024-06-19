Маркета Вондроушова
Анна Калинская
Маркета Вондроушова
Несмотря на то, что Вондроушова входит в десятку лучших теннисисток планеты, но её игра против Свентек поражает своей беспомощностью.
При всем этом не стоит забывать, что Маркета выиграла главный прошлогодний травяной турнир в Лондоне.
По этому году она не прыгает выше головы, но иногда демонстрирует просто волшебный теннис, который в меру агрессивен и практически идеален с точки зрения защиты.
Хочется верить, что в Берлине от чешки дождутся продуктивной игры на протяжении всего турнира, хотя с Калинской придется довольно серьезно повозиться.
Анна Калинская
Последние старты в исполнении Калинской вполне радуют ей поклонников, поскольку ещё месяц назад она показывала теннис, близкий к эталонному.
Однако уже на парижском грунте было видно, что силы постепенно Анну покидают, и во втором круге в мачте против Андрееску она не смогла одержать победу.
Лучшим результатом по сезону для россиянки оказался выход в финал соревнований в Дубае, где она также в трех сетах уступила итальянке Паолини.
На немецких травяных кортах россиянка постарается доказать свою конкурентоспособность, но в матче против Вондроушовой это сделать будет предельно сложно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Вондроушовой — 1.56, победа Калинской — 2.45.
Прогноз: Калинская не сможет навязать борьбу Маркете
- 1.82Азаренко — Сонмез: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.73Потапова — Бронцетти: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.63Пегула — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.90
Альтернативный прогноз: Чешка выиграет матч довольно убедительно
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04