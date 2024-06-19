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    Вондроушова легко пройдет россиянку?

    Вондроушова — Калинская. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Берлине 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Калинская
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    Маркета Вондроушова
    Чешка Маркета Вондроушова и россиянка Анна Калинская встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. Вондроушова — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 19 Июня 2024 года

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •  Маркета Вондроушова 16:30 Анна Калинская

    Анна Калинская

  • Россия
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    Маркета Вондроушова

    Несмотря на то, что Вондроушова входит в десятку лучших теннисисток планеты, но её игра против Свентек поражает своей беспомощностью.

    При всем этом не стоит забывать, что Маркета выиграла главный прошлогодний травяной турнир в Лондоне.

    По этому году она не прыгает выше головы, но иногда демонстрирует просто волшебный теннис, который в меру агрессивен и практически идеален с точки зрения защиты.

    Хочется верить, что в Берлине от чешки дождутся продуктивной игры на протяжении всего турнира, хотя с Калинской придется довольно серьезно повозиться.

    Анна Калинская

    Последние старты в исполнении Калинской вполне радуют ей поклонников, поскольку ещё месяц назад она показывала теннис, близкий к эталонному.

    Прогнозы на теннис

    Однако уже на парижском грунте было видно, что силы постепенно Анну покидают, и во втором круге в мачте против Андрееску она не смогла одержать победу.

    Лучшим результатом по сезону для россиянки оказался выход в финал соревнований в Дубае, где она также в трех сетах уступила итальянке Паолини.

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    На немецких травяных кортах россиянка постарается доказать свою конкурентоспособность, но в матче против Вондроушовой это сделать будет предельно сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Вондроушовой — 1.56, победа Калинской — 2.45.

    Прогноз: Калинская не сможет навязать борьбу Маркете

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.90

    Альтернативный прогноз: Чешка выиграет матч довольно убедительно

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.04

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    Вондроушова — Калинская. Чешка Маркета Вондроушова и россиянка Анна Калинская встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Калинская с коэффициентом 1.90.
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