Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. Димитров — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Димитров

Григор в первом раунде неплохо размялся в матче против Адриана Маннарино.

Француз оказался просто не готов к такому матчу. Болгарский теннисист выиграл со счетом 6:1, 6:2. На траве такое встречается крайне редко.

Димитров легко забрал геймы на своей подаче и сделал четыре брейка. По всей видимости, Маннарино вышел на матч не в лучшем физическом состоянии.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Димитров дошел в Лондоне до четвертьфинала, но его лучшим результатом здесь остается победа в 2014-м.

Корда

Себастьян во вторник одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6.

Американец просто шикарно играл на своей подаче. На первом мяче он отдал россиянину лишь три очка.

Корда на прошлой неделе дошел до финала в нидерландском Хертогенбосе. В решающем матче он проиграл австралийцу Алексу Де Минору.

Вопреки ожиданиям, у Корды, похоже, достаточно энергии, чтобы побороться за серьезный результат и в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.52, победу Корды букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: в начале года Григор обыграл Себастьяна на турнире в Марселе — 6:1, 7:6. Но здесь, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Корда, в отличие от Маннарино, заставит Григора нервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.