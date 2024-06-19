Григор Димитров
Себастьян Корда
Димитров
Григор в первом раунде неплохо размялся в матче против Адриана Маннарино.
Француз оказался просто не готов к такому матчу. Болгарский теннисист выиграл со счетом 6:1, 6:2. На траве такое встречается крайне редко.
Димитров легко забрал геймы на своей подаче и сделал четыре брейка. По всей видимости, Маннарино вышел на матч не в лучшем физическом состоянии.
В прошлом году Димитров дошел в Лондоне до четвертьфинала, но его лучшим результатом здесь остается победа в 2014-м.
Корда
Себастьян во вторник одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6.
Американец просто шикарно играл на своей подаче. На первом мяче он отдал россиянину лишь три очка.
Корда на прошлой неделе дошел до финала в нидерландском Хертогенбосе. В решающем матче он проиграл австралийцу Алексу Де Минору.
Вопреки ожиданиям, у Корды, похоже, достаточно энергии, чтобы побороться за серьезный результат и в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.52, победу Корды букмекеры предлагают за 2.54.
Прогноз: в начале года Григор обыграл Себастьяна на турнире в Марселе — 6:1, 7:6. Но здесь, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Корда, в отличие от Маннарино, заставит Григора нервничать.
- 1.92Раонич — Фриц: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.96Хуркач — Дакворт: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
- 2.04Медведев — Чжан: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.