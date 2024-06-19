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    Корда возьмет реванш у Димитрова?

    Димитров — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лондоне 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Корда
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. Димитров — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 12:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Димитров

    Григор в первом раунде неплохо размялся в матче против Адриана Маннарино.

    Француз оказался просто не готов к такому матчу. Болгарский теннисист выиграл со счетом 6:1, 6:2. На траве такое встречается крайне редко.

    Димитров легко забрал геймы на своей подаче и сделал четыре брейка. По всей видимости, Маннарино вышел на матч не в лучшем физическом состоянии.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Димитров дошел в Лондоне до четвертьфинала, но его лучшим результатом здесь остается победа в 2014-м.

    Корда

    Себастьян во вторник одержал победу над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6.

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    • Американец просто шикарно играл на своей подаче. На первом мяче он отдал россиянину лишь три очка.

    Корда на прошлой неделе дошел до финала в нидерландском Хертогенбосе. В решающем матче он проиграл австралийцу Алексу Де Минору.

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    Вопреки ожиданиям, у Корды, похоже, достаточно энергии, чтобы побороться за серьезный результат и в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.52, победу Корды букмекеры предлагают за 2.54.

    Прогноз: в начале года Григор обыграл Себастьяна на турнире в Марселе — 6:1, 7:6. Но здесь, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Корда, в отличие от Маннарино, заставит Григора нервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Димитров — Корда. Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Себастьяна Корды во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Димитров — Корда с коэффициентом 1.92.
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