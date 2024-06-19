Кристофер Юбэнкс
Александр Бублик
Юбэнкс
Кристофер наконец-то прервал ужасную серию поражений, которая составляла восемь матчей.
Еще в конце марта американец уступил Саше Звереву в третьего круге «Мастерса» в Майами, после чего не прошел ни раунда на семи турнирах подряд.
В Галле Юбэнкс начал с победы над Педро Мартинесом — 6:3, 6:4. В данном случае ему достался соперник с минимальным опытом выступлений на траве, то есть в каком-то смысле повезло.
На недавнем турнире в Штутгарте Юбэнкс проиграл в первом круге своему соотечественнику Брэндону Накашиме (6:7, 4:6).
В прошлом году Кристофер взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне, но сейчас он вряд ли способен повторить эти результаты.
Бублик
Саша в начале недели одержал победу над Максом Перселлом — 7:6, 6:4.
В первом сете представитель Казахстана идеально провел тай-брейк, а во втором хорошо сыграл на приеме, реализовав два брейк-пойнта.
На прошлой неделе Бублик не смог доиграть матч против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте. К счастью, сейчас всё в порядке.
Вполне вероятно, что это была мера предосторожности. Бублику важно было подойти к турниру в Галле в оптимальном состоянии — на этой неделе он попробует защитить титул и 500 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.87, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: скорее всего, Саше снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Американец в последнее время играет чересчур неуверенно.
- 1.92Сонего — Зверев: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.10.