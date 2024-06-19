Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:00 мск. Юбэнкс — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юбэнкс

Кристофер наконец-то прервал ужасную серию поражений, которая составляла восемь матчей.

Еще в конце марта американец уступил Саше Звереву в третьего круге «Мастерса» в Майами, после чего не прошел ни раунда на семи турнирах подряд.

В Галле Юбэнкс начал с победы над Педро Мартинесом — 6:3, 6:4. В данном случае ему достался соперник с минимальным опытом выступлений на траве, то есть в каком-то смысле повезло.

На недавнем турнире в Штутгарте Юбэнкс проиграл в первом круге своему соотечественнику Брэндону Накашиме (6:7, 4:6).

Прогнозы на теннис

В прошлом году Кристофер взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне, но сейчас он вряд ли способен повторить эти результаты.

Бублик

Саша в начале недели одержал победу над Максом Перселлом — 7:6, 6:4.

В первом сете представитель Казахстана идеально провел тай-брейк, а во втором хорошо сыграл на приеме, реализовав два брейк-пойнта.

На прошлой неделе Бублик не смог доиграть матч против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Штутгарте. К счастью, сейчас всё в порядке.

Вполне вероятно, что это была мера предосторожности. Бублику важно было подойти к турниру в Галле в оптимальном состоянии — на этой неделе он попробует защитить титул и 500 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.87, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: скорее всего, Саше снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. Американец в последнее время играет чересчур неуверенно.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.10.