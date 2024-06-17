Holger Rune
Джордан Томпсон
Руне
Хольгер в 2022 году не выиграл ни матча на траве, но в 2023-м он подтвердил, что может быть успешным на любом покрытии.
Прошлым летом датчанин сначала дошел до полуфинала в Лондоне, а потом добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.
В этом месяце Руне еще не играл на траве. После «Ролан Гаррос», на котором он дошел до четвертого круга, 15-я ракетка мира сделал небольшой перерыв, хотя мог поехать в Хертогенбос или Штутгарт.
Текущий сезон пока получается для Руне не таким успешным, как ожидалось, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге.
Томпсон
Джордан на минувшей неделе неудачно выступил на турнире в Хертогенбосе.
Австралийцу, конечно, не повезло в том плане, что ему уже в первом круге пришлось играть против Милоша Раонича, который, наверное, и через десять лет сможет побеждать в некоторых матчах только благодаря своей неприятной подаче.
Томпсон в итоге не справился с подачей канадского теннисиста, проиграв со счетом 3:6, 4:6.
Но также стоит отметить, что в прошлом году Томпсон выиграл 12 из 18-ти матчей на траве. К слову, в 2023-м Джордан обыграл Раонича в Хертогенбосе — 7:6, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.87.
Прогноз: скорее всего, в первом матче после смены покрытия у Хольгера будут проблемы. Австралиец действительно сложный соперник на этом покрытии.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.