Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 15:30 мск. Руне — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Руне

Хольгер в 2022 году не выиграл ни матча на траве, но в 2023-м он подтвердил, что может быть успешным на любом покрытии.

Прошлым летом датчанин сначала дошел до полуфинала в Лондоне, а потом добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.

В этом месяце Руне еще не играл на траве. После «Ролан Гаррос», на котором он дошел до четвертого круга, 15-я ракетка мира сделал небольшой перерыв, хотя мог поехать в Хертогенбос или Штутгарт.

Прогнозы на теннис

Текущий сезон пока получается для Руне не таким успешным, как ожидалось, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге.

Томпсон

Джордан на минувшей неделе неудачно выступил на турнире в Хертогенбосе.

Австралийцу, конечно, не повезло в том плане, что ему уже в первом круге пришлось играть против Милоша Раонича, который, наверное, и через десять лет сможет побеждать в некоторых матчах только благодаря своей неприятной подаче.

Томпсон в итоге не справился с подачей канадского теннисиста, проиграв со счетом 3:6, 4:6.

Но также стоит отметить, что в прошлом году Томпсон выиграл 12 из 18-ти матчей на траве. К слову, в 2023-м Джордан обыграл Раонича в Хертогенбосе — 7:6, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: скорее всего, в первом матче после смены покрытия у Хольгера будут проблемы. Австралиец действительно сложный соперник на этом покрытии.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.