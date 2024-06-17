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    Сможет ли Руне пройти первый круг в Лондоне?

    Руне — Томпсон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лондоне 17 июня 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 15:30 мск. Руне — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 17 Июня 2024 года

    Holger Rune

  • Лондон. Мужчины
    •  Holger Rune 15:30 Джордан Томпсон

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •

    Руне

    Хольгер в 2022 году не выиграл ни матча на траве, но в 2023-м он подтвердил, что может быть успешным на любом покрытии.

    Прошлым летом датчанин сначала дошел до полуфинала в Лондоне, а потом добрался до четвертьфинала на Уимблдоне.

    В этом месяце Руне еще не играл на траве. После «Ролан Гаррос», на котором он дошел до четвертого круга, 15-я ракетка мира сделал небольшой перерыв, хотя мог поехать в Хертогенбос или Штутгарт.

    Прогнозы на теннис

    Текущий сезон пока получается для Руне не таким успешным, как ожидалось, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге.

    Томпсон

    Джордан на минувшей неделе неудачно выступил на турнире в Хертогенбосе.

    Австралийцу, конечно, не повезло в том плане, что ему уже в первом круге пришлось играть против Милоша Раонича, который, наверное, и через десять лет сможет побеждать в некоторых матчах только благодаря своей неприятной подаче.

    Томпсон в итоге не справился с подачей канадского теннисиста, проиграв со счетом 3:6, 4:6.

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    Но также стоит отметить, что в прошлом году Томпсон выиграл 12 из 18-ти матчей на траве. К слову, в 2023-м Джордан обыграл Раонича в Хертогенбосе — 7:6, 6:1.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: скорее всего, в первом матче после смены покрытия у Хольгера будут проблемы. Австралиец действительно сложный соперник на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.88.

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    Руне — Томпсон. Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 17 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Руне — Томпсон с коэффициентом 1.88.
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