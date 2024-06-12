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    Для Пегулы будет очередная разминка?

    Пегула — Крунич. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Крунич
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и сербка Александра Крунич встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Пегула — Крунич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джессика Пегула

    Американка Пегула продолжает находиться в пятерке сильнейших рейтинга, хотя активно не играла в теннис на протяжении двух месяцев.

    На соревнование в Хертогенбосе Джессика приехала в отличном настроении и победила без особого труда белоруску Саснович.

    Трава подходит американке практически также хорошо, как и синтетика, поскольку на ней она может организовывать свои молниеносные атаки и выходы к сетке.

    С Крунич фаворитка матча должна разбираться максимально уверенно, поскольку разница в классе у теннисисток весьма велика.

    Александра Крунич

    Сербская теннисистка в последнее время не особо блещет, но фамилия Крунич в теннисном мире все довольно хорошо известна.

    Прогнозы на теннис

    В этом году удачных соревнований у неё было минимум, но теннисные азы сербская спортсменка помнит хорошо, что она и продемонстрировала в первом круге стартовавших в Нидерландах соревнований.

    Однако для победы над не очень сильной Понше потребовалось целых три сета, пусть в решающей партии Александра и выиграла с разницей в пять геймов.

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    С Пегулой будет совсем иная игра. Если Крунич не сможет завязать борьбу в первом сете предстощего матча, то ни на что хорошее ей рассчитывать не получится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.10, победа Крунич — 7.00.

    Прогноз: Пегула не заметит сербку на своем пути

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.96

    Альтернативный прогноз: Игра может продлиться меньше часа

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.16.

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    Пегула — Крунич. Американка Джессика Пегула и сербка Александра Крунич встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Пегула — Крунич с коэффициентом 1.96.
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