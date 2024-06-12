Джессика Пегула
Американка Пегула продолжает находиться в пятерке сильнейших рейтинга, хотя активно не играла в теннис на протяжении двух месяцев.
На соревнование в Хертогенбосе Джессика приехала в отличном настроении и победила без особого труда белоруску Саснович.
Трава подходит американке практически также хорошо, как и синтетика, поскольку на ней она может организовывать свои молниеносные атаки и выходы к сетке.
С Крунич фаворитка матча должна разбираться максимально уверенно, поскольку разница в классе у теннисисток весьма велика.
Александра Крунич
Сербская теннисистка в последнее время не особо блещет, но фамилия Крунич в теннисном мире все довольно хорошо известна.
В этом году удачных соревнований у неё было минимум, но теннисные азы сербская спортсменка помнит хорошо, что она и продемонстрировала в первом круге стартовавших в Нидерландах соревнований.
Однако для победы над не очень сильной Понше потребовалось целых три сета, пусть в решающей партии Александра и выиграла с разницей в пять геймов.
С Пегулой будет совсем иная игра. Если Крунич не сможет завязать борьбу в первом сете предстощего матча, то ни на что хорошее ей рассчитывать не получится.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.10, победа Крунич — 7.00.
Прогноз: Пегула не заметит сербку на своем пути
- 1.78Уотсон — Плишкова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.91Сэвилл — Парри: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.92Тиафо — Ханфман: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-6) за 1.96
Альтернативный прогноз: Игра может продлиться меньше часа
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.16.