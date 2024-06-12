Американка Джессика Пегула и сербка Александра Крунич встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Пегула — Крунич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джессика Пегула

Американка Пегула продолжает находиться в пятерке сильнейших рейтинга, хотя активно не играла в теннис на протяжении двух месяцев.

На соревнование в Хертогенбосе Джессика приехала в отличном настроении и победила без особого труда белоруску Саснович.

Трава подходит американке практически также хорошо, как и синтетика, поскольку на ней она может организовывать свои молниеносные атаки и выходы к сетке.

С Крунич фаворитка матча должна разбираться максимально уверенно, поскольку разница в классе у теннисисток весьма велика.

Александра Крунич

Сербская теннисистка в последнее время не особо блещет, но фамилия Крунич в теннисном мире все довольно хорошо известна.

Прогнозы на теннис

В этом году удачных соревнований у неё было минимум, но теннисные азы сербская спортсменка помнит хорошо, что она и продемонстрировала в первом круге стартовавших в Нидерландах соревнований.

Однако для победы над не очень сильной Понше потребовалось целых три сета, пусть в решающей партии Александра и выиграла с разницей в пять геймов.

С Пегулой будет совсем иная игра. Если Крунич не сможет завязать борьбу в первом сете предстощего матча, то ни на что хорошее ей рассчитывать не получится.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пегулы — 1.10, победа Крунич — 7.00.

Прогноз: Пегула не заметит сербку на своем пути

Ставка: Ф1 (-6) за 1.96

Альтернативный прогноз: Игра может продлиться меньше часа

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.16.