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    Способна ли Потапова на сенсацию?

    Швентек — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет против первой ракетки планеты Иги Швентек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. Швентек — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швентек

    Первая ракетка мира Ига Швенетек в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису обыграла чешку Марию Боузкову (6:4, 6:2). На грунтовом корте в Париже соперницы провели 1 час 33 минуты игрового времени.

    Ига Швентек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», в третьем круге, а во втором раунде польская теннисистка ушла победительницей в битве против японки Наоми Осака (7:6, 1:6, 7:5). Хотя Швентек по ходу матча была на грани поражения, по продолжила играть и переломить ход встречи.

    Выигрышная серия польской теннисистки составляет 15 матчей: здесь и победа Иги на турнире в Риме, была обыграна вторая ракетка Арина Соболенко (6:2, 6:3). До этого была успешная финальная игра на WTA в Мадриде. Все тот же финал против Соболенко, тогда белорусская теннисистка уступила полячке (5:7, 6:4, 6:7).

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    В последний раз Ига Швентек потерпела поражение 20 апреля 2024. Это была встреча против Елены Рыбакиной (3:6, 6:4, 3:6). Теннисистка из Казахстана добились успеха и теперь сразится против Свитолиной.

    В рейтинге WTA Ига Швентек занимает 1 место.

    Потапова

    Анастасия Потапова — победительница 5 турниров WTA, в тернирах серии Большого шлем россиянка дальше третьего круга не проходила, так было в Австралии, Франции и на Уимблдоне.

    Потапова улучшила личный результат, россиянка впервые вышла в четвертый круг серии Большого шлема. На предыдущей сталии турнира Потапова нанесла поражение китаянке Ван Синью (7:5, 6:7, 6:4). Игра на парижском корте длилась практически три часа игрового времени.

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    На данный момент Анастасия Потапова занимает 41 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Швентек в этом матче можно поставить за 1.01, победу Потаповой букмекеры предлагают за 17.00.

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    Прогноз: В этой встрече яркий фаворит пары и победитель выделяется. Швентек не должна встретить сопротивления со стороны Потаповой. На сегодняшний день только Соболенко и Рыбакина могут остановить поход Швентек, так как казашка и беларуска уже имеют победный опыт над Швентек. Непосредственно в этой встрече на результативности матча. Дополнительного третьего сета не стоит ждать в матче Открытого чемпионата Франции.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 17 с коэффициентом 1.92.

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    Швентек — Потапова. Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет против первой ракетки планеты Иги Швентек в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 2 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Швентек — Потапова с коэффициентом 1.92.
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