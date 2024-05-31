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    У Циципаса будут проблемы в матче с Чжаном?

    Чжан — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 17:00 мск. Чжан — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 31 Мая 2024 года

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 17:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Чжан

    Чжичжэнь второй год подряд выиграл на французском мэйджоре два матча. В 2023-м его остановил в третьем круге Каспер Рууд, который в игоге дошел до финала.

    В первом раунде китайский теннисист выиграл у австралийца Александра Вукича — 6:4, 4:6, 6:3, 7:5.

    Дальше была победа над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 3:6, 6:1, 6:4.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Чжан в целом не лучшим образом провел первую половину сезона, но перед «Ролан Гаррос» ему удалось дойти до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

    Циципас

    Стефанос во втором раунде выиграл у Даниэля Альтмайером — 6:3, 6:2, 6:7, 6:4.

    Первые два сета получились чересчур простыми, зато потом австриец был максимально близок к тому, чтобы перевести игру в пятую партию.

    В четвертом сете Циципас сделал обратный брейк при счете 3:4. Это был ключевой момент, после которого у соперника случился еще один сбой на подаче.

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    В первом матче грек одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 7:6, 6:4, 6:1.

    После 2018 года Циципас ни разу не проигрывал на «Ролан Гаррос» раньше четветого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 7.20, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: несмотря на то, что китайцу порой удается демонстрировать очень приличный теннис, считаем, что в предстоящем матче у Стефаноса не будет проблем. Скорее всего, греку хватит трех сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в трех сетах за 1.92.

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    Чжан — Циципас. Грек Стефанос Циципас сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Чжан — Циципас с коэффициентом 1.92.
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