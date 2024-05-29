Швейцарка Виктория Голубич и россиянка Анастасия Потапова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Голубич — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Виктория Голубич

Нельзя сказать, что лучшие годы Голубич в теннисе уже позади. Но играет она уже не так сильно, как ещё пять лет назад.

Однако даже не в самых комфортных условиях швейцарка смогла сотворить едва ли не главную сенсацию прошедшего игрового дня, выбив из турнира саму Крейчикову.

На протяжении всего матча Виктория играла с предельной концентрацией, и это позволило ей набирать очки на совсем детских ошибках чешки.

Хотелось бы верить, что подобный настрой на игру будет и в матче против россиянки Потаповой, но Голубич практически никогда не проводит два одинаково сильных матча.

Анастасия Потапова

За прошлый год Потапова значительно прибавила по всем компонентам игры, однако концовка прошлого сезона получилась откровенно смазанной.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Россиянка не относится к числу заносчивых персон и плодотворно поработала над собой, чтобы подобных вещей не повторялось.

В этом году она дошла до четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, но на этом все геройства россиянки закончились.

Матч против Голубич должен всецело проходить под диктовку россиянки, и только от нее будет зависеть, с какой скоростью она победит свою соперницу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Голубич — 4.53, победа Потаповой — 1.21.

Прогноз: Россиянка гораздо сильнее своей оппонентки.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Равной игры в этом поединке не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.52.