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    Потапова уверенно разберется со швейцаркой?

    Голубич — Потапова. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Анастасия Потапова
    Швейцарка Виктория Голубич и россиянка Анастасия Потапова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Голубич — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •  Виктория Голубич 14:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Виктория Голубич

    Нельзя сказать, что лучшие годы Голубич в теннисе уже позади. Но играет она уже не так сильно, как ещё пять лет назад.

    Однако даже не в самых комфортных условиях швейцарка смогла сотворить едва ли не главную сенсацию прошедшего игрового дня, выбив из турнира саму Крейчикову.

    На протяжении всего матча Виктория играла с предельной концентрацией, и это позволило ей набирать очки на совсем детских ошибках чешки.

    Хотелось бы верить, что подобный настрой на игру будет и в матче против россиянки Потаповой, но Голубич практически никогда не проводит два одинаково сильных матча.

    Анастасия Потапова

    За прошлый год Потапова значительно прибавила по всем компонентам игры, однако концовка прошлого сезона получилась откровенно смазанной.

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    Россиянка не относится к числу заносчивых персон и плодотворно поработала над собой, чтобы подобных вещей не повторялось.

    В этом году она дошла до четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе, но на этом все геройства россиянки закончились.

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    Матч против Голубич должен всецело проходить под диктовку россиянки, и только от нее будет зависеть, с какой скоростью она победит свою соперницу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Голубич — 4.53, победа Потаповой — 1.21.

    Прогноз: Россиянка гораздо сильнее своей оппонентки.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Равной игры в этом поединке не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.52.

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    Голубич — Потапова. Швейцарка Виктория Голубич и россиянка Анастасия Потапова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Голубич — Потапова с коэффициентом 1.73.
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