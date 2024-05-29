Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Альтмайер — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Альтмайер

У Даниэля в первом раунде была самая настоящая битва против Ласло Дьере. Это было максимально драматично.

Немецкий теннисист вырвал победу на тай-брейке пятого сета — 7:5, 6:4, 6:7, 5:7, 7:6.

Альтмайер сначала не реализовал матчбол при счете 5:4 в четвертой партии, а потом еще четырежды был в шаге от победы в решающем сете, но в итоге дожал серба только на тай-брейке.

К слову, матч продолжался чуть больше пяти часов. Альтмайеру повезло, что у него было сразу два полных дня на восстановление.

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Также стоит отметить, что в прошлом году Даниэль выиграл на «Ролан Гаррос» у Янника Синнера в сумасшедшем пятисетовом матче. Это случилось во втором раунде, а в третьем он проиграл Григору Димитрову.

Циципас

Стефанос начал турнир с уверенной победы над Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4, 6:1.

Венгерский теннисист отлично сопротивлялся где-то до середины второго сета, после чего стало ясно, что до сенсации в этом матче не дойдет.

Циципас на хорошем уровне провел почти весь матч. Исключением стал разве что один из геймов во втором сете, когда сопернику удалось сделать брейк.

На настрой и концентрацию Циципаса, скорее всего, повлияло и недавнее воссоединение с Паулой Бадоса. Сначала расстались, а потом поняли, что совершили глупость. Стеф не скрывает, что теперь его эмоциональное состояние снова в порядке.

После 2018 года Циципас ни разу не проигрывал на «Ролан Гаррос» раньше четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Циципаса. На Альтмайера можно поставить за 9.70.

Прогноз: скорее всего, как и в прошлом году, Даниэль после сложнейшего пятисетового матча станет легкой добычей для своего следующего соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов меньше 32,5 за 1.88.