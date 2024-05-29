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    Циципасу хватит трех сетов для победы над Альтмайером?

    Альтмайер — Циципас. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Альтмайер — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Альтмайер

    У Даниэля в первом раунде была самая настоящая битва против Ласло Дьере. Это было максимально драматично.

    Немецкий теннисист вырвал победу на тай-брейке пятого сета — 7:5, 6:4, 6:7, 5:7, 7:6.

    Альтмайер сначала не реализовал матчбол при счете 5:4 в четвертой партии, а потом еще четырежды был в шаге от победы в решающем сете, но в итоге дожал серба только на тай-брейке.

    К слову, матч продолжался чуть больше пяти часов. Альтмайеру повезло, что у него было сразу два полных дня на восстановление.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Также стоит отметить, что в прошлом году Даниэль выиграл на «Ролан Гаррос» у Янника Синнера в сумасшедшем пятисетовом матче. Это случилось во втором раунде, а в третьем он проиграл Григору Димитрову.

    Циципас

    Стефанос начал турнир с уверенной победы над Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4, 6:1.

    Венгерский теннисист отлично сопротивлялся где-то до середины второго сета, после чего стало ясно, что до сенсации в этом матче не дойдет.

    Циципас на хорошем уровне провел почти весь матч. Исключением стал разве что один из геймов во втором сете, когда сопернику удалось сделать брейк.

    На настрой и концентрацию Циципаса, скорее всего, повлияло и недавнее воссоединение с Паулой Бадоса. Сначала расстались, а потом поняли, что совершили глупость. Стеф не скрывает, что теперь его эмоциональное состояние снова в порядке.

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    После 2018 года Циципас ни разу не проигрывал на «Ролан Гаррос» раньше четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены в победе Циципаса. На Альтмайера можно поставить за 9.70.

    Прогноз: скорее всего, как и в прошлом году, Даниэль после сложнейшего пятисетового матча станет легкой добычей для своего следующего соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов меньше 32,5 за 1.88.

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    Альтмайер — Циципас. Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Даниэля Альтмайера во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Циципас с коэффициентом 1.88.
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