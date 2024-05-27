Арнальди
Маттео вряд ли остался доволен своими весенними результатами, но в целом заметно, что он продолжает прогрессировать, пусть и не так стремительно, как ему хотелось бы.
В середине апреля Арнальди дошел до четвертьфинала в Барселоне, где проиграл будущему чемпиону Касперу Рууду.
На «Мастерсах» в Мадриде и Риме 23-летний итальянец выиграл по одному матчу. В первом случае его остановил Даниил Медведев (6:2, 4:6, 4:6), а во втором Николас Харри.
Одним из главных разочарований стало сенсационное поражение от индийца Сумита Нагала на старте «тысячника» в Монте-Карло.
Фис
Артура все-таки рано отправлять в список разочарований сезона, но ждали от него явного большего после прошлогоднего прорыва, это факт.
Судя по всему, француз немножко поплыл в психологическом плане на фоне разговоров о том, что он уже в ближайшем будущем может дебютировать чуть ли не в топ-10.
Фис провалил два недавних «Мастерса», не выиграв ни матча сначала в Мадриде, а потом и в Риме. В испанской столице он проиграл Даниэлю Альтмайеру, а в Вечном городе — Александру Мюллеру.
Единственным позитивным моментом можно считать выход в четвертьфинал турнира в Барселоне. Во втором круге Фис обыграл Алекса Де Минора, но дальше было поражение от Душана Лайовича.
В середине мая Артур выиграл «челленджер» в Бордо, победив по ходу турнира Ботика ван де Зандшульпа, Танаси Коккинакиса, Грегуара Баррера и Педро Мартинеса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: это противостояние уже можно назвать принципиальным. Артур проиграл три предыдущих матча против Маттео. Поэтому немного странно, почему именно француза считают фаворитом предстоящей встречи. С этим сложно согласиться.
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Возможно, Фис наконец-то возьмет реванш, но ставки на исход в данном случае лучше не трогать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.