Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Артура Фиса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:30 мск. Арнальди — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Арнальди

Маттео вряд ли остался доволен своими весенними результатами, но в целом заметно, что он продолжает прогрессировать, пусть и не так стремительно, как ему хотелось бы.

В середине апреля Арнальди дошел до четвертьфинала в Барселоне, где проиграл будущему чемпиону Касперу Рууду.

На «Мастерсах» в Мадриде и Риме 23-летний итальянец выиграл по одному матчу. В первом случае его остановил Даниил Медведев (6:2, 4:6, 4:6), а во втором Николас Харри.

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Одним из главных разочарований стало сенсационное поражение от индийца Сумита Нагала на старте «тысячника» в Монте-Карло.

Фис

Артура все-таки рано отправлять в список разочарований сезона, но ждали от него явного большего после прошлогоднего прорыва, это факт.

Судя по всему, француз немножко поплыл в психологическом плане на фоне разговоров о том, что он уже в ближайшем будущем может дебютировать чуть ли не в топ-10.

Фис провалил два недавних «Мастерса», не выиграв ни матча сначала в Мадриде, а потом и в Риме. В испанской столице он проиграл Даниэлю Альтмайеру, а в Вечном городе — Александру Мюллеру.

Единственным позитивным моментом можно считать выход в четвертьфинал турнира в Барселоне. Во втором круге Фис обыграл Алекса Де Минора, но дальше было поражение от Душана Лайовича.

В середине мая Артур выиграл «челленджер» в Бордо, победив по ходу турнира Ботика ван де Зандшульпа, Танаси Коккинакиса, Грегуара Баррера и Педро Мартинеса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: это противостояние уже можно назвать принципиальным. Артур проиграл три предыдущих матча против Маттео. Поэтому немного странно, почему именно француза считают фаворитом предстоящей встречи. С этим сложно согласиться.

Возможно, Фис наконец-то возьмет реванш, но ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.